José Antonio Avilés, ¿nuevo colaborador de 'Sálvame'?

El mes de agosto no está trayendo muchas noticias a un plató que siempre hierve con titulares como es el de Sálvame. Entre las vacaciones de sus colaboradores y las de las celebrities, el programa está luchando por lanzar nuevas noticias. Pero, para ello, podrían haber fichado a uno de los colaboradores más polémicos de Mediaset: José Antonio Avilés.

El periodista, que trabajaba en Viva la Vida, siempre se ha visto arrastrado por la polémica y por su enfrentamiento con varios colaboradores de otros programas, pero parece haber llegado a Sálvame en son de paz. "Yo no vengo a incendiar sobre ninguno".

"Entiendo que hay una imagen de mí de prepotente. He cometido errores pero vengo aquí a mirar al frente, a empezar de cero con quien quiera empezar de cero conmigo. Y si tengo que pedir disculpas, no tengo ningún problema. No he trabajado aquí nunca y no sé cómo es el ambiente. Yo no vengo aquí a hablar de mí", ha expresado.

Pero María Patiño ha sido la más escéptica ante el posible fichaje de Avilés por parte de Sálvame, sobre todo debido a antiguas discusiones entre ambos: "Yo no soy Emma García. Yo no tengo tanta paciencia".