Un grupo de bañistas se enfrenta a una embarcación que fondea en una cala de Ibiza: "¡Desgraciado, no puedes entrar!"

Un grupo de bañistas que estaban tranquilamente en la cala de Porroig, en Sant Josep (Ibiza), se enfrentó este fin de semana a una embarcación que realizaba una obra de desatraque muy cerca de ellos. Una mujer le recriminó al hombre que no podía estar ahí y él les pidió que se apartasen y que le dejasen pasar: "Para allá hombre, ¡ya está bien!".

Lo que no se esperó el hombre de la embarcación es que otro le recordase, muy enfurecido, que no podía estar en esa zona: "¡Desgraciado, que no te metas, que no puedes entrar!".

En esta situación hay que tener en cuenta dos factores: que en esa zona hay una pradera de posidonia, una planta protegida en las islas y sobre la cual no se puede fondear y que las embarcaciones deben siempre navegar a menos de tres nudos desde los 200 metros hasta la costa.

Maltesa Mar, la empresa que ha difundido el vídeo, se dedica a la limpieza marina y a través de este archivo han denunciado en sus redes sociales una situación que según ellos se repite cada verano: la gran cantidad de embarcaciones que fondea junto a la costa.

"Ya no hay palabras que podamos decir, únicamente actuaciones iguales que los que estos sinvergüenzas hacen, dejando muy claro quiénes mandan allí o creen que si tienen todos los derechos comprados, porque sino es así que alguien nos explique como se llega a hacer lo que a uno le de la gana, esto que veis es una BARBARIDAD", sentencia la empresa.

Además, hacen un llamamiento a todos aquellos responsables de esta situación para que tomen cartas sobre el asunto, ya que es un "delito medioambiental" y una "irregularidad que por un descuido podría también costar la vida de las personas".