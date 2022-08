Mentir a su familia, invertir todos sus ahorros para ir a París y trabajar 15 horas sin cobrar: así fueron los inicios de Sol Macaluso

La periodista Sol Macaluso se sinceró sobre todos los sacrificios y valientes pasos que dio en su carrera, con el fin de lograr sus sueños profesionales.

La argentina mostró a través de su perfil de Instagram, donde acumula 267.000 seguidores, imágenes sobre sus inicios en el mundo del reporterismo y la televisión, así como un emotivo texto en el que detalla sus hazañas.

"Lo que no todos saben...", comenzó titulando la publicación la corresponsal en Ucrania de Informativos Telecinco, frase seguida de la bandera de Francia en homenaje a París, ciudad donde comenzó a forjar su trayectoria: "Me llevó a estar donde estoy hoy".

"Hace un año invertía mis ahorros y me iba sola a París, diciéndole a casi toda mi familia y amigos que los canales para los que cubría las noticias desde España para Argentina, me habían desplazado para realizar la cobertura del pase de Messi al PSG, mentí", empezó relatando Sol.

La estancia en la capital gala se caracteriza por rondar precios elevados y, más aún, con la visita del astro argentino que arrastró a multitud de fans y medios a la ciudad francesa, es por ello que explicó su falta de posibles: "Estaba invirtiendo mis pocos ahorros en un viaje que no podía costearme más de 3 días".

"Recuerdo llegar y ver la alfombra roja en Parc de Princes, pensé muy dentro de mí que había hecho lo correcto y avisé a todos los canales y productores de televisión argentinos con los que tenía contacto: había ido a hacer mi trabajo", alegó la colaboradora de Ya son las ocho.

A todo ello, hay que sumarle la falta de medios de los que la reportera disponía al haber acudido en calidad de freelance: "No contaba con acreditación de prensa, por lo cual me tocaba realizar la cobertura desde fuera, no tenía camarógrafo, ni transporte, ni dietas cubiertas, solo mi móvil, un trípode, un aro de luz y muchas ganas de demostrarle al mundo que podía realizar esa cobertura (y muchas más)".

La colaboradora de Ya es verano, muy lejos de quitarse mérito, se honra del trabajo realizado a pesar de haber carecido de remuneración alguna: "En ese viaje cubrí la locura por Messi para 12 canales, trabajé hasta 15 horas por día, a cero euros, por vocación. Cuando sabes bien hacia donde quieres ir y lo que estás dispuesto a arriesgar, simplemente vas. O por lo menos yo simplemente fui".

Gracias a haberse aventurado a emprender sola la travesía parisina, pudo realizar contactos que después le allanaron el terreno para ir a Ucrania a cubrir el enfrentamiento bélico con Rusia: "Ese viaje fue un antes y un después, en muchos sentidos. En ese viaje conocí a Carol, la productora que trabajaba en la agencia que meses después terminaría desplazándome a Ucrania".

"Miro para atrás y muchos me decían que estaba loca, que los canales no merecían mis horas de esfuerzo gratuitamente. Es cierto, pero más cierto aún es que el que no arriesga no gana", reflexionó la también reportera de guerra en Ucrania para Noticias Telemundo.

El texto, lo finalizó con un original y emotivo agradecimiento a uno de sus compatriotas, la estrella del fútbol argentina Lionel Messi: "Gracias Messi, en cierta parte todo esto también es tuyo. Seguimos".

La publicación supera los 6.000 likes y 290 comentarios, en los que sus seguidores se deshacen en elogios y alaban el mérito de la natural de Olavarría, entre los que podemos encontrar rostros televisivos como Lara Sajen, Fiama o Giorgia Cenni.