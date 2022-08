¿Y si se cogieran las canciones que mejor funcionan en TikTok, las que se usan para los vídeos virales o para los memes y se grabaran con una gran orquesta? La respuesta a esta pregunta es TikTok Classics - memes y éxitos virales, un álbum que estará disponible este viernes 12 de agosto en formato físico y digital.

Este nuevo disco recoge una selección de 12 de los mayores éxitos de TikTok adaptados de forma clásica e interpretados por la orquesta Deutsches Filmorchester Babelsberg.

Desde el pasado mes de junio se vienen publicando en la red social versiones de 30 segundos de estos temas reimaginados de forma clásica para utilizarlos en sus propias creaciones de vídeo.

Por ejemplo, la versión del tema Levitating (Allie Sherlock & Deutsches Filmorchester Babelsberg) ya acumula más de 197.000 creaciones de vídeo y otras como No Roots (Alice Merton & Deutsches Filmorchester Babelsberg) suma más de 34.000 vídeos creados por la comunidad de TikTok.

En este trabajo "se toma el término clásico al pie de la letra", según indica la compañía de discos. La Babelsberg Film Orchestra ha grabado versiones con arreglos clásicos de algunos de los mayores éxitos virales de TikTok para este álbum, el primero del mundo.

Esta iniciativa pretende "al tiempo que muestra la diversidad cultural de la plataforma y las posibilidades ilimitadas de combinar culturas y géneros musicales".

TikTok Classics - memes & viral hits incluye canciones que tuvieron un gran éxito por primera vez en TikTok, así como temas que, a través de la plataforma, conectaron con una nueva generación de fans.

La lista de canciones versionadas

1. Oh No (TikTok Classics Orchestral Version)

2. Pieces (TikTok Classics Version) performed by Danilo Stankovic

3. All We Got (TikTok Classics Version) performed by KIDDO

4. Into The Thick Of It! (TikTok Classics Version) performed by ‘Kids on Stage’

5. #WIPEITDOWN (TikTok Classics Version) performed by BMW Kenny

6. M to the B (TikTok Classics Version) performed by Millie B

7. No Roots (TikTok Classics Version) performed by Alice Merton

8. So (TikTok Classics Version) performed by Chloe Adams

9. Spooky, Scary Skeletons (TikTok Classics Version) performed by Rufus Martin

10. Wellerman Sea Shanty (TikTok Classics Version) performed by Nina Sofie

11. Beggin’ (TikTok Classics Version) performed by Kovacs

12. Monkeys Spinning Monkeys (TikTok Classics Version)