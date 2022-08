Amor Romeira sale de quirófano tras su operación de pecho y su familia informa: "Está bien, ella misma lo contará todo"

La televisiva Amor Romeira se ha sometido ya a la operación de modificación de pecho que tenía programada y todo ha salido bien, según ha informado su entorno y su familia.

La colaboradora y concursante de realities contaba en redes sociales días atrás que la forma actual de sus pechos no la satisface y que se arrepiente de haber tomado la decisión de ponerse los implantes que hasta ahora llevaba.

"Este es mi pecho actual, llevo 545cc. Un pecho con muchísimo perímetro", decía en una imagen que compartía con sus seguidores.

"Hoy me doy cuenta que fue una mala decisión; que me operé por moda, por tener más teta, cuando no lo necesitaba y cuando no era bueno para mí", decía en sus stories de Instagram.

Ahora, la colaboradora se ha sometido a una intervención que "devolverá el pecho a su sitio", reduciendo el perímetro sin perder proyección y para la que se han aprovechado las cicatrices de la anterior intervención, en este caso hechas en el perímetro de los pezones.

Su hermana, Carminda Romeira, informaba en redes sociales de que todo ha salido bien. "Ya salió hace rato del quirófano y está genial. Todo salió perfecto y mañana [por hoy] ella misma contará todo", escribía.