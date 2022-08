Orestes le 'roba' un chiste a Rafa en su presentación de 'Pasapalabra'

No hay entrega de Pasapalabra en la que Orestes no cuente un chiste o exprese alguna de sus genialidades. Pero en la de este martes admitió que, para esta ocasión, no se le había ocurrido a él, sino que la había tomado prestada.

Roberto Leal le preguntó cómo estaba tras haber superado La Silla Azul: "Estoy resoplando, ha sido una prueba con tensión, pero estos días me siento más bíblico que nunca", afirmó.

"Parezco Abel, como uno de mis grandes amigos al que mando un abrazo, porque estoy entre (Eduardo) Aldán y Eva (Soriano)", refiriéndose a los invitados que le acompañaban en el equipo azul.

Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Pero resultó que el chiste no se le había ocurrido al burgalés: "Me lo ha dicho Rafa, pero me quedo yo con la autoría", le confesó el concursante al presentador.

Al escucharle, Soriano también quiso hacer una broma, pero no le salió. "¡Mierda!", exclamó la cómica al trabarse: "Si no es Orestes, es el otro... Otrestes...", sorprendiendo a todos los presentes en el plató.

Entre risas, el conductor del programa de Antena 3 hizo una petición al público presente en las gradas del concurso: "Un aplauso a Eva que lo ha intentado...".