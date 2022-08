Rafa celebra 50 programas de 'Pasapalabra': "No me fijo metas, solo 'El Rosco'"

Rafa alcanzó este martes una cifra redonda en Pasapalabra. El sevillano ya se ha enfrentado en 50 ocasiones a Orestes, con diferente suerte, pero sin conseguir llevarse el bote.

"Cuándo uno viene aquí, sinceramente, aparte del bote, que esa es la meta de todos: ¿Os vais fijando pequeñas metas volantes?", le preguntó Roberto Leal.

Rafa le contestó que "no te fijas metas, lo que miras es el número de programas porque te gusta saber que vas aguantando. Meta es El Rosco porque cuando estudias muchísimo, lo haces por el bote".

Alicia Senovilla y Rafa, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Pero cuando tienes a Orestes delante, tiene mucho valor para mí aguantar tanto tiempo y ojalá estemos mucho más hasta que caiga el premio", aseguró el sevillano.

Alicia Senovilla intervino diciendo que "fíjate si no tiene tiempo para otra cosa que para estudiar. Antes nos hemos hecho una foto y le he pedido su Instagram para etiquetarle, pero es que no tiene por falta de tiempo", comentó.