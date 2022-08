Eva Soriano se bloquea en 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra': "Me falla el cerebro"

Por segundo día consecutivo, Eva Soriano fue la invitada más destacada de La Pista Musical en Pasapalabra. La cómica volvió a acertar la canción, pero no sin antes dejar grandes momentos.

Soriano y Alicia Senovilla se volvieron a ver las caras este martes en la prueba del concurso de Antena 3: "¿Puedo darle ya? Es para cogerle la vez, como ayer no tuve tiempo...", afirmó la presentadora entre risas.

"En la única cosa que se me da bien en este programa", le contestó la cómica antes de comenzar. "A ver que pasa hoy, no te vengas arriba", le advirtió Roberto Leal.

Alicia Senovilla y Eva Soriano, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Año de la canción, 2015. Por cinco segundos... ¡Música!", afirmó el presentador. "Pues para ella", señaló, resignada tras escuchar el año, Senovilla, que fue la primera en apretar el pulsador.

La presentadora reconoció que no sabía cuál era mientras su rival se puso de pie, dejando claro que ella sí lo sabía. El rebote le cayó a Soriano, que comenzó a tararearla: "Me la sé ¡mierda! Sé cuál es, pero no me tira el cerebro, me falla".

Pero enseguida dio la respuesta correcta, La Gozadera, de Gente de Zona - y Marc Anthony. Como el día anterior, la invitada no dudó en bailar el tema, pero también Leal se atrevió a perrear la canción.