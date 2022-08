Sagunto trabaja en reducir el impacto ambiental de la planta fotovoltaica que alimentará la gigafactoría

Además, en paralelo, el Ayuntamiento ultima las alegaciones al Plan Especial del Área Logística Intermodal de Parc Sagunt II con el ánimo de mejorar las condiciones del parque empresarial, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal delegado de Urbanismo, Quico Fernández, ha señalado que el Ayuntamiento "no preveía inicialmente que la gigafactoría se acompañara de una planta de estas características, una condición pactada en la negociación entre la Generalitat Valenciana y PowerCo, la nueva empresa de baterías del Grupo Volkswagen".

"Se trata de una macroplanta que ocuparía una superficie de 2,5 millones de metros cuadrados, casi como Parc Sagunt I, 250 hectáreas, y, por tanto, de gran impacto en una ciudad como la nuestra, con un suelo muy comprometido por toda una serie de infraestructuras y que está muy saturado", ha subrayado Fernández.

Además, el concejal ha explicado que "hay que tener en cuenta que las propias condiciones del suelo suponen toda una serie de dificultades técnicas que se tienen que resolver, porque son suelos de una muy alta capacidad agrológica y también de un impacto paisajístico muy sensible".

Asimismo, Fernández ha subrayado que será la Generalitat quien otorgará las licencias, dado que es quien ha adquirido el compromiso, y que, por ello, desde la Concejalía que dirige se trabaja "en reducir ese impacto fragmentando en tres o cuatro espacios diferentes la planta" para que se ajuste más a las características del término municipal, al tiempo que ha reiterado que no es de su agrado "una planta de las características planificadas actualmente".

Por este motivo, ha solicitado a la Generalitat la implantación de medidas ambientales "compensatorias" en los corredores entre la Sierra Calderona y la Sierra de Espadán, en el río Palancia y en la Marjal dels Moros.

"Pensamos que una macroplanta de estas características, además de la gigafactoria, supone la desaparición de centenares de miles de árboles, y por tanto esto necesita medidas compensatorias", ha manifestado.

ADVERTENCIA ANTE POSIBLES PROCESOS ESPECULATIVOS

Por otra parte, también ha advertido a los propietarios de tierras a lo largo de todo el término municipal para que "no hagan transacciones de sus parcelas mientras no esté definitivamente delimitado el ámbito de las plantas, puesto que no se han definido todavía las superficies que van a ser afectadas". El objetivo es "evitar que haya procesos especulativos como los que se han dado ya en otros casos".

Fernández ha incidido en que puede darse el caso de que aparezcan compradores que ofrezcan ahora un precio de mercado actual "bastante inferior al que sería deseable", para después "aprovecharse de las expropiaciones, que tienen un precio sensiblemente superior". Según ha avisado, "es importantísimo que los agricultores no vendan en estos momentos sus propiedades".

El edil ha apuntado que desde Urbanismo se colabora para agilizar todos los trámites para la instalación de la gigafactoria. "Nuestro objetivo es mejorar las condiciones del parque industrial y sobre todo preservar el interés general", ha recalcado.

En esta línea, ha enumerado algunas otras alegaciones presentadas, que ya se propusieron para el anterior Plan Especial, como garantizar el suministro de agua con la desaladora o que el agente urbanizador, es decir, la Generalitat y el Estado, asuman el tratamiento de aguas pluviales y residuales.

Igualmente, ha incidido en la mejora de los accesos, especialmente el desdoblamiento de la carretera CV-309 y el cruce a diferente nivel en la actual rotonda provisional, que se tiene que resolver durante 2023 por parte del Gobierno autonómico.

"La gigafactoría es una gran oportunidad de la que todos nos tenemos que alegrar, y de hecho nosotros trabajamos para que su instalación no se demore y también para que los impactos no sean más que los estrictamente necesarios, y en ese sentido pensamos que hacemos un trabajo riguroso desde el Departamento de Urbanismo que va a ser de mucho de provecho para el inmediato futuro", ha concluido Fernández.