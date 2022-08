Kiko Matamoros bromea sobre su paso por 'Supervivientes' en sus vacaciones en Tulum

Kiko Matamoros, a pesar de haber convivido de forma directa con el entorno marítimo en Supervivientes 2022, ha querido ir a disfrutar de sus vacaciones a Tulum junto a su pareja, Marta López Álamo, en un enclave privilegiado.

El colaborador aprovecha las experiencias y aprendizajes vividos en los Cayos Cochinos hondureños, y los aplica durante sus días de asueto en México haciendo gala del peculiar humor que le caracteriza.

"Hemos salido a navegar y no he podido reprimir mi pasión por la pesca. He capturado tres cervezas, una botella de vino y otra de licor de whisky", escribió Kiko junto a una fotografía en la que posa extremadamente concentrado, caña en mano, y oteando las aguas en busca de algún pez o vidrio.

'Story' de Kiko Matamoros. INSTAGRAM / KIKO_MATAMOROS

Tras la intensa jornada de pesca, el padre de Laura Matamoros y Marta López disfrutaban muy acaramelados, como de costumbre, y entre risas de los sofás y la sombra en el catamarán.

'Story' de Marta López Álamo. INSTAGRAM / MARTALOPEZALAMO

La pareja disfruta de exquisitos manjares como chuletones de primera calidad y apetitosos postres, que maridan con un buen vino. De todo ello, como suelen acostumbrar, hacen partícipes a sus seguidores a través de las redes sociales.