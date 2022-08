Una mujer roba dos chuletones "premium" de vaca una sidrería de Oviedo y emprende la huida tras meterlos en su mochila

El pasado sábado la sidrería El Bosque, en Oviedo, sufrió el robo de dos chuletones de vaca premium de 2 kilos y medios, estaban valorados en 150 euros, según informa La Voz de Asturias. La encargada de este robo fue una mujer que metió en una mochila ambos trozos de carne.

El hurto se dio cuando el dueño del local, Diego Javita, y su compañero estaban montando la terraza para abrir el establecimiento. Cuando el camarero desempeñaba una de sus labores vio a una chica correr calle abajo, una vez entró en el almacén se percató de que faltaban dos chuletones.

El lugar de colocación de la carne es de fácil acceso ya que se encuentra en un expositor de la entrada. Los chuletones ya habían sido colocados para su exposición por lo que fue fácil percatarse de que habían desaparecido, explican desde la sidrería.

El dueño del local ha comunicado que se encuentran a la espera de revisar las cámaras de seguridad y comprobar cómo ocurrió el robo. Así, Javita afirma que no se trata del primer robo que sufren en el local, este se une al hurto de un cachopo y de los espejos del baño.

El propietario no ha interpuesto denuncia debido a que el trámite "no comprensa" los viajes que tendrían que hacer a comisaría. Javita ha afirmado que prefiere tomar más medidas de seguridad y cerrar el mostrador para que no vuelva a ocurrir este tipo de robos.