Ribó reitera que dirá en septiembre si se presenta a la Alcaldía y "por respeto", primero a Compromís

Así lo ha indicado, en una visita a las obras de rehabilitación integral del parque Gulliver de València, al ser preguntado por si ya ha adoptado alguna decisión sobre volver a ser candidato a la Alcaldía de València en las próximas elecciones.

El primer edil, que hace unas semanas bromeó con que haría esta meditación durante el Camino de Santiago que tenía previsto hacer este verano, ha señalado a la vuelta de este viaje que se ha encontrado "estupendo" pero que las decisiones se tienen que tomar "en frío" y ahora, ha bromeado, "hace mucha calor".

"Mi decisión, por respeto a mi gente, la pienso dar en una asamblea de Compromís que tendremos en septiembre" y ha reiterado que "no se le pregunte más" porque saldría "por peteneras". Así, ha reconocido estar con fuerza y "estupendo" y encontrarse "muy bien". "Para mí era importante ver que todo el tema de la hernia discal que había sufrido en diciembre lo había superado; me fui una semana al Pirineo y vi que todo iba bien y ahora una semana caminando, haciendo más de 20 kilómetros al día, también se soporta y piensas que la cosa funciona bien", ha detallado.

Preguntado por la posibilidad de que no se presente a las elecciones y que fuera el vicealcade de València, Sergi Campillo, quien lo haga en su lugar, el primer edil ha señalado que "en caso de no continuar o en caso de continuar, la lista la va a hacer quien la ha hecho siempre: Compromís". "Es una decisión de la organización, una cuestión de democracia interna fundamental", ha añadido.

Ribó ha defendido los cambios realizados en València durante el gobierno de Compromís y PSPV. Como ejemplo, ha citado que en Logroño "la gente que me reconoció me preguntaba por eso y envidiaba la situación". "A València hace unos años se le reconocía por algo que mejor no voy a recordar; ahora a València se la reconoce por ser una ciudad verde, que apuesta por una movilidad sostenible y por ser una ciudad que va a ser capital verde europea".