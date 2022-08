El PPCV exige ayudas urgentes para los sectores afectados por las medidas energéticas

Un decreto, ha criticado en declaraciones a los medios, que "llega sin consenso, sin diálogo con las comunidades autónomas y sin escuchar a los sectores perjudicados que se van a ver afectados con más sobrecostes y sin conocer su alcance".

Por tanto, el grupo 'popular' ha presentado una proposición no de ley (PNL) instando al Consell a aprobar un paquete de ayudas destinado a los sectores de turismo, comercio, hostelería e "incluso seguridad ciudadana" para que puedan adaptar sus negocios a las exigencias del Gobierno.

"El Consell de Puig no ha tenido ninguna previsión, no ha anunciado ningún paquete de medidas. Solo se ha dedicado a decir que le parece bien y ha abandonado de nuevo a los sectores que van a sufrir este decreto", ha denunciado la diputada, para criticar que "Ximo Puig se calla ante Pedro Sánchez y critica al PP cuando no solo son las comunidades gobernadas por el PP las que se quejan".

Todo ello cuando ha constatado que "los ciudadanos han demostrado su responsabilidad en los momentos difíciles y son los gobernantes los que muchas veces no han estado a la altura". "Los responsables políticos tienen que dar ejemplo -ha insistido-. No puede ser que Sánchez diga que hay que ahorrar energía, quitarse la corbata y acto seguido subirse en el helicóptero Super Puma. Se piden sacrificios a la población pero sus gobernantes no están a altura. Hay que ser coherente".

Así, aunque ha remarcado que su partido no ve mal establecer medidas para el ahorro energético como pide Bruselas, ha exigido que "no se haga desde la improvisación y la imposición", sino desde el diálogo, la negociación y los acuerdos.

PIDE EXPLICACIONES A MAS POR AYUDAS DIRECTAS A ENTIDADES

Por otro lado, Bastidas ha mostrado su extrañeza porque el decreto de concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector publicado este lunes por la Generalitat "se haya aprobado en agosto, con seis meses de retrasos y solo con 32 entidades beneficiarias".

Ha urgido a la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Aitana Mas, a dar explicaciones sobre el criterio seguido para "excluir a otras entidades que podrían cuanto menos atender igual de bien que las escogidas la labor de inclusión social vinculada al ingreso mínimo vital". Además, ha asegurado que había un compromiso de que ese paquete de ayudas iba a tener un importe de 10,2 millones, pero sale por 9,3 y "no se sabe por qué hay un millón menos".

"Si las ayudas directas ahora son buenas, no sabemos por qué el Botànic durante siete años ha renegado de la concesión de ayudas directas -ha abundado-. Llegan tarde, mal y de manera sospechosa a unas entidades sí y se excluye a otras. Queremos que también ayude al Banco de Alimentos en un momento de escasez, de emergencia social, cuando se están reduciendo las raciones en los bancos de alimentos, sin pollo ni aceite".