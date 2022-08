Julián Muñoz habla en 'El programa de AR' y anuncia medidas legales contra el escolta David Luna: "No conozco a ese señor"

Durante el pasado fin de semana, el panorama social de nuestro país vivió una auténtica revolución tras las declaraciones de David Luna. El que fuera escolta de Isabel Pantoja entre 2006 y 2013, decidió sentarse en el plató de Ya es verano para desvelar los secretos de la cantante y de quien, entonces, era su pareja, Julián Muñoz.

El guardaespaldas aseguró ante las cámaras del programa de Telecinco que tanto él como su hermano habían sido contratados por Julián Muñoz para seguir a Isabel mientras él estaba cumpliendo condena en la cárcel.

Tal como aseguró Luna, el exalcalde de Marbella les pagó a él y a su hermano 3.000 euros por acompañar a la tonadillera a todas partes y, después, contarle todo lo que habían hecho durante el día.

Tras estas declaraciones, Julián Muñoz no ha dudado en aparecer en los medios para desmentirlas y asegurar que él nunca contrató a nadie para seguir los pasos de la cantante. Incluso, el expolítico aseguró que no conocía a David Luna.

Este martes, Julián Muñoz ha optado por llamar en directo a El programa del verano para, de nuevo, desmentir las palabras de Luna: "Ni conozco en profundidad la entrevista ni me preocupa. Solo he salido a desmentir cosas como que no conozco a ese señor, no le he pagado y jamás he tenido relación con él".

Por su parte, Patricia Pardo ha recordado a Muñoz que existen documentos gráficos que demuestran que sí tuvo relación con el escolta, a lo que el exalcalde ha respondido: "Que las saquen". Además, Muñoz ha resaltado que no tiene ningún recuerdo de David Luna: "Quiero dejar este tema, por mi parte, zanjado, y que sea mi abogado el que lo estudie y haga lo que considere".

Además, en exclusiva, ha explicado que tomará las medidas legales oportunas contra David Luna: "Entro para anunciar que mi abogado ya tiene conocimiento de esto y pondremos alguna demanda si hay algún motivo para hacerlo". "Tengo cosas más importantes de las que ocuparme. Estoy haciendo trabajos para la comunidad porque es uno de los requisitos por haber estado en libertad condicional", ha sentenciado Julián Muñoz.