Daniela Requena presenta su libro en 'Espejo público' y manda un mensaje a la comunidad LGTBIQ+: "No tengas miedo a ser quien eres"

Este martes, la periodista Daniela Requena ha narrado, en Espejo público cuáles han sido los momentos más difíciles de su transición a mujer. Una serie de episodios que, además, cuenta en su libro, Mamá, soy mujer.

La comunicadora ha destacado que el momento más complicado de su viaje fue cuando, tras tener claro que era una mujer, decidió comunicárselo a su familia. Sin embargo, sus miedos desaparecieron al recibir todo el apoyo de sus seres queridos.

"No podemos visibilizar solo la parte negativa", ha apuntado Daniela que, además, ha agregado que nunca ha pretendido convertirse en un modelo o referente de nada ni de nadie, pero, sin querer, es algo que le ha sucedido.

"Me siento bien cuando alguien me escribe y me dice que gracias a mí se lo han contado a sus padres", ha señalado la periodista que, no obstante, también ha dado voz a aquellas personas que le escriben para informarle de que sus familiares los han expulsado de sus hogares al enterarse de su condición sexual.

"En España tenemos uno de los escenarios político-sociales más avanzados del mundo, pero aún queda mucho para alcanzar la igualdad. Queda mucho por avanzar, pero creo que vamos por el buen camino", ha resaltado Requena.

De la misma manera, Daniela Requena ha recordado cuando estuvo conociendo a un simpatizante de Vox que, aunque le aseguró que no tenía prejuicios, finalmente decidió cortar la relación con ella debido a que es una mujer trans. Un episodio que, además, contó a través de sus redes sociales.

Respecto a su libro, la periodista ha decidido quedarse con una frase: "No tengas miedo a ser quien eres. Vida solo hay una. No tienes que tener miedo a ser quien eres y ser feliz". Finalmente, el periodista y colaborador del matinal ha apuntado que existen casas de acogida para aquellas personas que son rechazadas por sus familias por un motivo de odio.