Tamara Falcó se reencuentra con Iñigo Onieva tras sus vacaciones por separado

Tamara Falcó se encuentra de nuevo en Madrid tras unas vacaciones muy especiales en Bosnia, donde ha hecho una peregrinación a la Virgen de Medjugorje con unos amigos.

En este viaje no ha contado con la compañía de su novio, Iñigo Onieva, que prefirió pasar su descanso estival recorriendo Turquía y Líbano.

Estos planes separados no implican ningún distanciamiento, de hecho, pareja atraviesa el momento más dulce de su noviazgo a punto de celebrar su segundo aniversario.

Los dos han sido vistos paseando por Madrid. Ella, con un vestido midi de corte camisero y manga larga en marrón chocolate.

A su vuelta, Tamara hablado sobre su lesión en el hombro, desvelando que todavía no ha pasado por quirófano porque es un problema que no reviste gravedad.

"No me he operado pero me operaré, porque en realidad el hombro lo utilizas todo el tiempo", ha explicado ante los micrófonos de Europa Press.

A pesar de su complicidad con Íñigo, ha evitado pronunciarse sobre los rumores de boda que les persiguen después de recibir el ramo de novia en las tres últimas bodas a las que han asistido.