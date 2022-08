Rosa Mª Artal y Juan Carlos Monedero debatirán sobre los desafíos globales en el Foro Social del Rototom

Treinta expertos de más de una decena de países (Estados Unidos, Jamaica, Colombia, Gambia, Senegal, Chile, Italia, Rusia, Argentina o España) unirán sus voces, conocimiento, reflexiones y escucha activa para buscar soluciones colectivas a los desafíos globales y cambiar el mundo.

Bajo el lema 'We must change the world', el Foro Social del Rototom ofrecerá cinco ponencias y cinco documentales dentro de un programa que conectará con la realidad internacional actual, explorando la teoría del decrecimiento para transitar a un modelo de sociedad más sostenible con el planeta y los recursos.

"El objetivo es encontrarse con la solución. Si vamos a hablar de guerra, el reto es entender cómo alcanzar la paz. Si vamos a hablar de emergencia climática, busquemos cómo actuar para mejorar la salud del planeta". Así avanzan los organizadores del festival la filosofía de este foro que se desarrollará durante el festival del 16 al 22 de agosto.

El jueves 18 se abordarán los costes ambientales y sociales del sistema de producción alimentaria en uno de los debates con más proyección internacional de este año, 'El vuelo de la mariposa y nuestra alimentación', que también se centrará en los ecosistemas naturales y comunidades de países como Brasil y Chile. Participarán el sociólogo, arquitecto y político chileno Daniel Jadue, la periodista Nazaret Castro, Mireia Vidal de la Coordinadora Campesina del País Valencià y el periodista italiano Marco Bresolin.

El clima, su deriva y su impacto será un tema transversal en el debate '¿Decrecemos, o decrecemos?' (19 de agosto), con las voces de cuatro expertos: el investigador del CSIC Antonio Turiel, el divulgador científico Joaquín Araújo, el periodista especializado en clima Juan Bordera y el biólogo y director de documentales Luis Picazo. Analizarán el movimiento del decrecimiento económico, una corriente que pone el foco en la amenaza del agotamiento de los recursos del planeta y el colapso del sistema al que conduce un modelo de crecimiento económico sin límites.

'El reto de la paz' tendrá el 20 de agosto como punto de partida la invasión de Ucrania, que ha cambiado el panorama geopolítico mundial y ha normalizado conceptos que parecían imposibles como la amenaza de una guerra nuclear. A dar una visión distanciada de la hegemónica, centrada en la paz y en cómo alcanzarla, a través de un análisis crítico contribuirán las periodistas Inna Afinogenova (excorresponsal de 'Rusia Today'), Irene Zugasti (especializada en relaciones internacionales) y Olga Rodríguez, cofundadora de 'eldiario.es' y experta en conflictos, junto al también periodista e investigador Miquel Ramos.

De alternativas para dar un giro a la deriva climática dialogará 'Utopías para cambiar el mundo' (domingo 21), que dará a conocer pequeños y valientes proyectos de comunidades locales que proponen modelos de vida más sostenibles. Antes del debate, Greenpeace proyectará el cortometraje documental 'Esperanza', dirigido por Álvaro Longoria, que narra uno de los innumerables viajes de la histórica embarcación y contará con el relato por videoconferencia del capitán más veterano de las expediciones de la organización ecologista, Joel Stewart.

Entre las proyecciones, a 'Esperanza' se unirán 'Cárcel y Sociedad: reimaginando la justicia' (17 agosto), sobre la resocialización tras experiencias extremas como el paso por prisión. Contará con la estadounidense Baz Dreisinger, fundadora del proyecto Incarceration Nations Network, y los testimonios de la artista colombiana Diana Reggaeshanty y la banda jamaicana The Skatalites.

También 'Cuentos de la ciudad accidental' (jueves 18) del director de Gambia Maïmouna Jallow; 'El poder del fotoperiodismo en la Acción Humanitaria' (viernes 19), que une las miradas de los fotoperiodistas Juan Carlos Tomasi (Médicos sin Fronteras) y Pedro Armestre (Greenpeace), o 'Mesa para 3' (sábado 20) dirigido por Álvaro G. Company y Meka Ribera y premiado como Mejor Guión en el Humans Fest de València.