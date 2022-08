Pipi Estrada confiesa en 'Sálvame' que ha hecho intercambio de parejas con famosos: "En el mundo del fútbol, de la televisión…"

El periodista Pipi Estrada se ha convertido en uno de los colaboradores más destacados de Sálvame desde que a finales de abril regresó al programa. Cada día protagoniza un momento anecdótico, que incluso puede ir acompañado de grandes exclusivas.

La última llegó este lunes cuando el colaborador se enfrentó a algunas preguntas del tan famoso polígrafo del programa. Tras varias cuestiones en las que decía la verdad, la presentadora se aventuró a hacerle una más fuerte, que fue contestada con total naturalidad.

"¿Es cierto que frecuentas locales de intercambio de parejas?", preguntó Adela. "He dicho que sí, que los he frecuentado antes, ahora no", confesó él. Sin embargo, sus compañeros protestaron que se trataba de una cuestión en presente.

"Pipi ha dicho que sí y el polígrafo dice que es verdad", continuó confirmando Carlos Lozano. Ante la insistencia de los demás por esa actividad en el presente, Estrada volvió a aclarar: "Ahora no, pero he frecuentado mucho".

Aprovechando el momento, Carmen Alcayde le intentó sacar si lo había practicado con gente conocida: "¿Has hecho intercambio con famosos?". El colaborador volvió a afirmarlo con un rotundo "sí".

Ante la gran bomba que acababa de soltar, sus compañeros quisieron saber más sobre la identidad de esos personajes. "Por ahí ha pasado mucha gente que alucinaríais. En el mundo del fútbol, en el mundo de la televisión… Alucinaríais", terminó desvelando.