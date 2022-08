¿Trump incumplió la ley de secretos oficiales? ¿Podrá volver a presentarse a la Casa Blanca? Todas las claves de la redada en Mar-a-Lago

El registro del FBI en el 'sancta sanctorum' del expresidente Donald Trump, su residencia privada en Florida, en busca de información clasificada mal guardada es un hecho histórico en la política estadounidense y una muestra de la tortuosa relación de Trump con el Departamento de Justicia. La redada policial trata de comprobar si Trump incumplió las leyes de conservación de registros y manejo de información clasificada, algo que podría acabar con su aspiración de volver a la Casa Blanca en 2024. Estas son las claves de una orden de allanamiento tan inusual como controvertida.

¿Quién denuncia a Donald Trump?

Los Archivos Nacionales confirmaron el viernes que el expresidente se llevó consigo documentos clasificados cuando dejó el cargo. El organismo denunció el asunto al Departamento de Justicia. Y, 72 horas después, el FBI entraba en la casa de Donald Trump en Florida.

¿Qué pista llevó al registro de la casa?

Desde la residencia privada de Trump se enviaron la semana pasada 15 cajas repletas de documentos que el exmandatario se había llevado cuando salió de la Casa Blanca. Entre los artículos había documentos, recuerdos, regalos y cartas. De ahí que Archivos Nacionales pensara que Trump podría tener más "información clasificada de seguridad nacional" en su domicilio de Florida. No era la primera vez que Trump devolvía documentos, ya en enero envió a los archivos doce cajas con cartas, por ejemplo, escritas por Barack Obama o el líder norcoreano, Kim Jong-un.

¿Qué ley puede haber incumplido?

La ley de Registros Presidenciales, que exige que todos los documentos y registros relacionados con asuntos oficiales se entreguen a los archivos.

¿Quién ha sido el primero en dar la noticia?

Peter Schorsch, el editor de FloridaPolitics.com, un blog de información local, fue el primero en dar la noticia del registro en la mansión. El periodista explicó que no podía dar muchos detalles sobre estas pesquisas pero que el registro era "real". "No soy un reportero lo suficientemente fuerte como para cazar esto, pero es real", escribió en Twitter.

¿Es un "asalto" o un "registro autorizado"?

El FBI cuenta con permiso judicial para el registro de Mar-a-Lago. Los funcionarios federales piden órdenes de allanamiento cuando necesitan avanzar rápidamente en una investigación criminal, o cuando les preocupa que los materiales confidenciales estén en peligro de ser movidos, escondidos, alterados o destruidos.

La solicitud la realiza la agencia, aquí el FBI, si los funcionarios concluyen que la información relacionada con una investigación criminal se puede encontrar en la residencia, negocio, automóvil u otra propiedad de alguien. Los medios estadounidenses reconocen que registrar la propiedad de un expresidente para buscar posibles pruebas de un delito es algo "muy inusual" y requiere "la aprobación de los niveles más altos del Departamento de Justicia".

¿Cuál ha sido la reacción de Donald Trump?

"Mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI", fue lo primero que escribió Donald Trump sobre el registro. Según Trump han entrado a su vivienda (y a su caja fuerte) como solo ocurre en países "rotos" del Tercer Mundo.

Sin embargo, fue Trump quien eligió al actual director del FBI, Christopher A. Wray, para sustituir a James Comey. Aun así, habla de "anarquía", "persecución política" y "caza de brujas".

El precedente de Hillary Clinton

Se da la circunstancia de que Donald Trump hizo campaña fiera contra Hillary Clinton, en las presidenciales de 2016, acusándola de robar información clasificada, por el escándalo de haber compartido 33.000 correos electrónicos con información sensible en su servidor privado.

Sigue investigado por el asalto al capitolio

Mientras tanto, en Washington prosigue la investigación sobre la participación de Trump en el asalto al capitolio. El comité interroga este martes al exsecretario de Estado Mike Pompeo y a un republicano encargado de insuflar la campaña de Trump, dos testigos claves.

¿Cuál ha sido la reacción de los republicanos?

Los principales líderes republicanos reaccionaron con indignación ante la noticia de que el FBI había registrado la residencia privada de Trump. algunos sugirieron que los agentes federales deberían ser arrestados y otros insinuaron que la acción policial aprobada por la corte contra Trump estaba empujando al país hacia el caos político. Incluso han amenazado con investigar al fiscal general, Merrick B. Garland, si toman el control de la Cámara en las elecciones de medio mandato. Los dardos también han caído en los responsables del FBI, a los que acusan de "corruptos".

¿Cómo reaccionan sus votantes?

En redes sociales no pocos partidarios de Trump están hablando de que el terreno está abonado para "una guerra civil". Según recogen las redes sociales, estas son algunas de las respuestas a la redada del FBI de hoy: "Ya compré mi munición", "¡Guerra civil! ¡Tomen las armas, gente!", "Civil War 2.0 acaba de comenzar". "Hagamos la guerra" o "Un paso más cerca de una guerra civil cinética".

¿Sabía la Casa Blanca que el FBI iba a Mar-a-Lago?

Los principales asesores del presidente Joe Biden se enteraron de la búsqueda de Mar-a-Lago por parte del FBI a través de Twitter y no recibieron notificación previa, según ha contado una fuente demócrata a The New York Times.

¿Cuál es la postura del comité de supervisión de secretos?

La responsable en el Congreso de la comisión de secretos oficiales, Carolyn B. Maloney, demócrata de Nueva York, ha emitido un comunicado en el que recuerda que "los presidentes tienen el deber solemne de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, y las acusaciones de que el expresidente Trump puso en riesgo nuestra seguridad al manejar indebidamente información clasificada merecen el mayor escrutinio".

¿Podrá volver a presentarse a las elecciones?

La investigación del material clasificado en Mar-a-Lago ha puesto el foco en la ley penal que prohíbe la eliminación de registros oficiales, entre cuyas sanciones incluye la inhabilitación para ocupar cualquier cargo federal. El hecho de que Trump se haya postulado para 2024 ha llevado a sus seguidores a denunciar que estas pesquisas tratan de hacer descarrilar la candidatura del exmandatario. Algunos medios de comunicación explican que la clave estará en si los documentos que se encuentren son material desclasificado por Trump durante su mandato, una potestad presidencial que usó para defenderse de acusaciones de corrupción.