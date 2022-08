Gloria Camila muestra unos mensajes privados que desenmascaran a Colchero, de 'Secret Story'

La influencer Gloria Camila terminó el lunes sacando a la luz unos mensajes privados que han alterado a las redes y, sobre todo, a los seguidores de los realities de Telecinco. El protagonista de ellos es David Colchero, exconcursante de Secret Story, quien, a su vez, ha hecho algunos comentarios negativos sobre la hija de José Ortega Cano.

Hace unos días, Colchero, que fue el gran apoyo de Adrián Tello en el programa de Mediaset, publicó unos tuits en los que se quejaba de tener que ver en televisión a Gloria Camila, así como a su sobrina Rocío Flores.

Al enterarse de ello, la hija de Rocío Jurado ha querido mostrar unos mensajes que recibió de Colchero, al que define como "un chico que no conocía hasta ahora". Ella entró en Instagram para ver su perfil, cuando se dio cuenta de que él le había escrito en numerosas ocasiones durante estos años.

Capturas de pantalla Gloria Camila contra Colchero. gloriacamilaortega / INSTAGRAM

Una seguidora avisó a la influencer de que Colchero estaba escribiendo por Twitter unas feas palabras sobre ella. "¿En serio voy a tener que aguantar ver a Gloria Camila? ¡Qué pereza de chavala, tío", dijo hace unos días, mientras que también tuvo recado para la hija de Antonio David: "Espero no tener que aguantar también a Rocío Flores, por favor".

Pero mucho antes, el joven contestó en repetidas ocasiones a la expareja de Kiko Jiménez. "Que pibón de chavala chiquillo" o "Que grande" fueron algunos de esos mensajes que le envió, aunque también le daba consejos si ella se los pedía a sus seguidores.

Nada más descubrirlo, Gloria lanzó varias reflexiones sobre el exconcursante de Secret Story. "Mi pregunta es: ¿Qué importancia tengo en tu vida para poner y escribir tuits negativos sobre mí? ¿En qué momento te empiezas a dar cuenta de que te doy pereza? ¿Cuándo no obtienes respuesta, cuándo no te leo, o cuándo no te sigo de vuelta?", compartió en sus stories junto a capturas de sus mensajes directos.

Chicos, quiero decir que se puede cambiar de opinión incluso de un día para otro, que por decir guapa no tiras la caña, y que pereza y guapura no van de la mano. — David. (@Davidcn19) August 8, 2022

Como ha sido un enfrentamiento inesperado para sus seguidores y muy bien acogido, la nueva concursante de Pesadilla en el paraíso les ha prometido que, en caso de recibir respuestas por parte de Colchero, se lo hará saber.

Por su parte, este ha querido dejar claro que está en su derecho de pensar de forma diferente cuando le plazca: "Chicos, quiero decir que se puede cambiar de opinión incluso de un día para otro, que por decir guapa no tiras la caña, y que pereza y guapura no van de la mano".