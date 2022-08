Olivia Newton-John, 30 años de una vida luchando contra el cáncer

La actriz Olivia Newton-John falleció este lunes a los 73 años rodeada de familia y amigos en su rancho del sur de California, según informó su marido, John Easterling. Llevaba tres décadas peleando contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada en tres ocasiones.

La cantante británico-australiana murió "tras un viaje de 30 años de cáncer". "Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico", relató una fuente cercana a la familia citada por el portal de noticias estadounidense TMZ.

La protagonista de Grease también hablaba de "un viaje" cuando se refería a la enfermedad. Una muestra de ello fue una entrevista que concedió en octubre de 2020, cuando explicó que había aprendido a convivir con el cáncer tras recaer en dos ocasiones.

La primera vez que la artista fue diagnosticada con esta enfermedad fue en 1992, poco después de la muerte de su padre. Después, en 2013, tras la muerte de su hermana mayor y al verse involucrada en un accidente de tráfico, volvieron a encontrarle un tumor en el pecho.

La tercera vez fue en 2017. En esta ocasión, la enfermedad se complicó más que en las ocasiones anteriores. El cáncer de pecho estaba ya en fase 4, con metástasis en los huesos.

Tras esto, en 2018, se vio volviendo a aprender a caminar después de que, con la propagación del cáncer, se fracturase la base de la columna. "Estaba tan débil. Tenía un andador, un bastón y muletas, pero ahora estoy caminando", confesó la actriz en una entrevista a The Guardian.

En esta misma conversación, la artista dijo que había aprendido a ver el lado bueno de las cosas y a convivir con la enfermedad. "Ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo, ya sentía que algo no iba bien". "Siempre me preocupa cuando vuelve, pero pensé que lo superaría una vez más. (...) No sé quién sería ahora mismo sin el cáncer. Veo mi vida como un viaje y la enfermedad me dio un propósito, una forma de hacer las cosas y me enseñó mucho acerca de la compasión".