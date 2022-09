Cómo premiar con alimento los buenos comportamientos de mi gato o enseñarle trucos: de 'snacks' comerciales a caseros

Los snacks o premios son una parte de la dieta diaria de nuestras mascotas y, mientras que recurrimos a ellos con normalidad cuando queremos enseñarle buenos modales a nuestros perros, o algún truco, obviamos que también podemos hacer lo mismo con nuestros gatos, siempre y cuando lo hagamos de forma segura.

Primero de todo, hay que saber qué se considera snack. Según Marta Hervera, especialista en nutrición y veterinaria de Expert Pet Nutrition, los premios son "todos los productos fuera de su ración completa, la que le aporta todos los nutrientes que necesita todos los días".

Lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora de ofrecer este tipo de alimento a nuestros gatos es que éstos no contenga ningún producto tóxico para ellos y que no supongan más de un 10 por ciento de la energía diaria que come el gato.

"Debemos evitar productos como ajo, cebolla, puerro y todos los vegetales de la familia Allium, así como salsas, caldos o platos que los contengan, ya que pueden causar anemias graves", detalla la experta. "Tampoco debemos darles uvas y pasas o sus extractos ya que causan problemas renales graves; ni chocolate o productos con cacao o café, por los posibles problemas neurológicos; así como gominolas, chicles, jarabes que no haya prescrito un veterinario, que pueden producir alteraciones metabólicas; ni nueces de macadamia o aguacate, porque pueden dar alteraciones gastrointestinales".

Además, por su potencial lesivo, evitaremos los huesos y, por la diferente tolerancia a la lactosa no les daremos productos ricos en lactosa en grandes cantidades, ya que si damos mucho puede causar diarreas. Además, "si el gato tiene una patología y necesita una dieta específica puede que su veterinario le haya aconsejado no dar premios o evitar algunos productos", añade Hervera.

En cuanto al 10 por ciento de la energía diaria, "si damos muchos extras que no tienen todos los nutrientes y deja por ello de comer su ración completa, le pueden estar faltando nutrientes al cabo del día", explica la experta. "Si por otro lado, come muchos extras y además su ración completa el problema es que estará consumiendo un exceso de calorías que le causará sobrepeso".

¿Qué podemos darle como premio a nuestros gatos?

En cuanto a productos posibles, hay muchas opciones: desde los comerciales como galletas, croquetas, barritas y pastillas; a productos caseros que dependerán de las preferencias del gato. "Los gatos son bastante sibaritas en general y tienen unos gustos individuales muy marcados, así que cada gato es un mundo en ese sentido", comenta Hervera. "Pero, en general, les gustan los productos cárnicos como fiambres de pollo o pavo, jamón de york (magros y ligeros en sal), el atún y otros pescado en conserva que podemos alternar con otros productos".

"También en general, carnes y pescados (ojo a darlo siempre sin huesos o espinas con los que se puedan lesionar). A algunos les gusta el queso, el yogur (lamer el bote) y otros lácteos (al mío le encanta el flan)", comenta la experta. "Si somos cocinillas nos podemos aventurar a cocinarles snacks tipo galletas, hay algunas recetas, suelen contener queso, mantequilla e incluso carne o pescado y evitan la leche y el azúcar".

Si optamos por hacerles nuestros propios premios y queremos estar seguros de que son adecuados para nuestros gatos, podemos comentar los ingredientes con el veterinario antes y ver la reacción de nuestros gatos.

"Aunque los vegetales no es lo que más le suele gustar, la calabaza y el calabacín cocidos y en trocitos si que le gusta a muchos gatos", añade Hervera. "Igual que los patés de hígado o de carnes, o las pastas de pescado, que también tienen mucho éxito entre los mininos".

Cómo enseñar trucos a nuestros gatos

Pero, ¿podemos utilizar los snack para premiar a nuestros gatos y reconducir sus conductas o enseñarles trucos como hacemos con los perros? Tomás Camps, étologo de EtoVets, Medicina del Comportamiento y Bienestar Animal, asegura que sí.

"Los principios básicos de aprendizaje del perro y el gato son iguales y podemos (debemos) utilizar las recompensas para enseñarle nuevas conductas, recompensar conductas que nos interesen e, incluso, para modificar conductas que pueden resultar molestas o peligrosas para los tutores", explica.

De esta forma, podremos premiar que nuestros gatos utilicen el rascador (en vez de arañar el sofá), enseñarles a hacer la croqueta o acostumbrarles a utilizar el transportín para ir al veterinario, entre otros, gracias a los snacks.

"El único problema que hay en los gatos que son muy 'neofóbicos alimentarios', se limitan a comer el alimento que ya conocen. Por este motivo, muchos gatos, el problema principal radica en encontrar un alimento que sirva como premio ya que muchos solo quieren comer su comida habitual", concluye Camps.