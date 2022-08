Mercedes Milá recibe un diagnóstico más grave tras su caída en Francia: "No he dado crédito al resultado del tac"

La periodista Mercedes Milá se está recuperando de la caída que sufrió hace unos días en Francia mientras hacía una ruta en bicicleta. Se rompió el húmero y en el hospital le dijeron que la fractura era limpia y que no había que operar.

Sin embargo, este lunes ha recibido un diagnóstico muy diferente. Después de un tac que le ha pedido su médico, las cosas han cambiado. "No he dado crédito al resultado", ha explicado en Instagram Milá, que lleva el brazo en cabestrillo.

"En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano", ha relatado la periodista.

Milá ha dicho que el dolor "va en aumento" y que no estaba en sus planes "borrar el mes de agosto". "@willevy y servidora nos quedamos sin vacaciones", ha añadido, haciendo un guiño al actor cubano William Levy, al que entrevistó recientemente.

Después, ha compartido un vídeo de Joan Manuel Serrat y Ana Belén cantando Mediterráneo y ha dicho que se inspira en la música "para pasar los días de inmovilidad" que tiene por delante. Milá no puede "levantar los brazos" ni tener a su perro Scott en su regazo, algo que echa de menos, ha dicho.