Bronca entre Willy Toledo y Espinosa de los Monteros a cuenta de un restaurante: "A mí no me han condenado por ladrón"

Ni el verano es tiempo libre de broncas en las redes sociales y una de las últimas la han protagonizado este lunes el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y el actor Willy Toledo. Todo empezó después de que un usuario compartiera una foto en su restaurante, en Cantabria, con Espinosa y su mujer y portavoz del partido en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. Toledo citó el tuit y dio los datos del mismo. "Por si tal", escribió, dando a entender que no se debía acudir al establecimiento, pues daba la bienvenida a miembros de la formación.

"No te pierdas: las croquetas, la tortilla de patata, el tomate con ventresca, los pimientos, el bonito encebollado, las pochas, la tarta de manzana, la tarta de queso", respondió con sorna el político, al tiempo que aseguraba que con el actor "nunca se distingue si es una cuenta fake o de verdad".

La respuesta de Toledo no se hizo esperar. "A mí no me han condenado por ser un estafador y un ladrón", expuso, en referencia a los problemas enfrentados por Espinosa respecto a la reforma de su domicilio.

Restaurante Solana.

C/ La Bien Aparecida, 9-11.

Ampuero, Cantabria.

Por si tal. https://t.co/0jFrcaPE3n — Guillermo Toledo 🇪🇭 🇨🇺🇮🇨 (@guillermoTM1959) August 5, 2022

El actor, en la sucesión de tuits, también publica una imagen de la cara del dueño, con su nombre. "Javier Solana Pérez, se llama el cocinero y dueño.

Sí, además de facha, tiene una cara de gilipollas que no se tiene", añadió Toledo, tras lo que se sucedieron respuestas tanto de apoyo al intérprete como en defensa de Espinosa de los Monteros.