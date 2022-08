Raquel Lozano ('GH 16') explota contra Lydia en 'Sálvame': "Como siempre, tus informaciones son una mierda"

Raquel Lozano, exconcursante de Gran Hermano 16, ha vuelto a ser noticia en los platós de Mediaset por su supuesta relación con Omar Sánchez, expareja de Anabel Pantoja. Ambos han admitido estar conociéndose, aunque aún no se consideren pareja oficial.

Ante esta información, Sálvame ha invitado a uno de los ex de Raquel Lozano para que hablara sobre ella, y la exconcursante de Gran Hermano ha entrado en directo por teléfono para quejarse, especialmente, del trabajo de Lydia Lozano, quien afirma que su relación es un montaje para entrar en realities.

"Lydia, tus informaciones como siempre, una mierda. Como siempre las tienes que contrastar. Tres tardes entrando gratis. Si lo único que he hecho mal ha sido conocer a Omar, pues lapidadme", ha dicho Raquel, muy nerviosa.

"Toda mi gente me ha dicho que me calle ya y no les va a gustar nada esto que estoy haciendo. Lydia, no tienes ni idea de la relación que tengo con Marta López. No voy a permitir más que se hable de mi entorno o de mí. Si quisiera entrar en un reality, ya habría entrado".

Lydia se ha mostrado firme con su teoría, pese a los ataques de Raquel. "Cómo has cambiado con las amiguitas que te has echado", le ha espetado Lydia en un momento de la discusión.

Mientras, la expareja de Raquel ha ido lanzando diversos titulares sobre su relación con ella: "Lo haría todo por la fama," "rompimos porque filtraba nuestras intimidades a la prensa", "seguro que ha filtrado su relación con Omar a través de Marta López".