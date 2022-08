Cómo cuidar de una rata, uno de los roedores más sociables que podemos tener en casa

De todos los roedores que podemos tener en casa, las ratas son las más sociables y apegadas a las personas que podemos encontrarnos. En la naturaleza viven en grupos grandes y matriarcados, además, son animales muy inteligentes y afectivos, por lo que siempre buscan compañía. ¿Sabes cuáles son sus cuidados básicos?

Como son mascotas muy amigables, es recomendable que si las tenemos en casa sea al menos en pareja, ya que, de vivir solas, tendremos que prestarlas mucha atención e interactuar con ellas todo lo posible, así como ofrecerlas un enriquecimiento ambiental adecuado.

También tenemos que saber que son animales que viven una media de tres años y que pueden alcanzar los 500 gramos de peso y que podemos encontrarlas de varios colores: blancas, marrones, negras, bicolores... Además, a día de hoy existen diferentes especies entre las que se encuentran la rata común y la rata dumbo (de orejas y nariz más grande), las más comunes en los hogares.

Pilar González-Iglesias, veterinaria y fundadora de la clínica Exovet, perteneciente a la red de clínicas veterinarias VeterSalud, además cuenta que son animales que "si los llevas a casa cuándo son jóvenes no muerden, como hacen otros roedores".

La casa ideal para una rata

"Como son muy inteligentes, necesitan vivir en jaulas amplias con mucho enriquecimiento ambiental", explica la veterinaria. "Las mejores jaulas son las que se hacen con armario modificado, con varias alturas, túneles, lianas, sacos y casetas para sus zonas de madriguera. También les gusta mucho las de tela porque en la naturaleza los nidos los hacen con hierba y hojas, pero también puede usarse pelote o heno".

Obviamente, son animales que necesitan salir de la jaula y, especialmente si no tienen compañía, necesitan estar con las personas. "Si no, se deprimen con facilidad y lo pasan mal", añade la experta en exóticos. "Además, no se van a alejar mucho de ti, porque quieren estar contigo, por lo que no necesitan de una adaptación especial (como las cobayas por ejemplo, que se les puede montar un parque). No obstante, no es recomendable dejarlas sueltas en una habitación".

En cuanto a estímulos y actividades, al ser roedores tan inteligentes, "se les puede enseñar muchos trucos como pasar por un laberinto o una liana" y también se pueden hacer "juegos de esconder comida". "El estímulo se consigue a base de premios", afirma González-Iglesias.

Con la alimentación podemos jugar con el enriquecimiento ambiental, por ejemplo, escondiéndola y que tengan que encontrarla

Sobre los premios y la comida, "la rata es un animal omnívoro, comen lo mismo que nosotros pero en proporción a su tamaño", explica la veterinaria. "Los premios pueden ser frutas, carne o lo que más le guste a la rata. También podemos darle pienso de perro o gato light o cachitos pequeños de salmón congelado".

"Con la alimentación, además, podemos jugar con el enriquecimiento ambiental y, por ejemplo, esconderla para que tenga que encontrarla, guardarla en algún recipiente del que tenga que sacarlo...", añade. "Eso sí, siempre controlando el azúcar, los cereales y la comida comercial, ya que si se abusa de éstos tienden a estar muy gordas".

Problemas de salud típicos que debemos conocer

Como todos los animales de compañía, es importante conocer qué enfermedades o patologías son las más comunes en las ratas y, así, poder prevenirlas o verlas a tiempo. "Lo que más vemos son los tumores de mama en hembras", explica González-Iglesias.

"Generalmente son tumores hormono dependientes, de manera que lo ideal sería realizar una esterilización temprana (para una rata sería con cuatro o cinco meses), lo que evitaría la aparición de los mismos", añade la veterinaria. "Lo que ocurre es que no se hace por costumbre, como sí ocurre con perros o gatos".

Además, la experta cuenta que "una vez aparece un tumor, aunque lo quites, lo normal es que se repite en otras mamas". "Por eso es importante que la gente se conciencie de lo importante que es la esterilización, ya que se reduce el porcentaje de aparición de tumores y alarga la esperanza de vida del animal, pudiendo llegar a los cuatro o cinco años", asegura.

"Otros problemas comunes que padecen las ratas son los problemas respiratorios (aunque no se dan si se las tiene en buenas condiciones), problemas de piel (especialmente las que no tienen pelo) o problemas de obesidad, asociados a una mala dieta", concluye González-Iglesias.