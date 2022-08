Mazón ve "prepotencia" y falta de "previsión" y "diálogo" del Gobierno en las medidas de ahorro energético

"Son medidas que no han sido trabajadas con el sector", ha lamentado Mazón, quien ha subrayado que se aproxima "una crisis energética importante" pero el Gobierno no está sabiendo hacerla frente. "No porque no tengamos todos que concienciarnos de que va a haber un esfuerzo, que por supuesto que sí, nadie niega esto. Pero hay muchas maneras de hacerlo: se puede hacer trabajando con el sector, dialogándolo con él, convocando a Ayuntamientos, Diputaciones y comunidades autónomas, que estamos a pie de calle y podemos trabajar", ha criticado.

En esta línea, ha lamentado esa "falta de diálogo y consenso y esta actitud prepotente a la hora de convocar medidas", de las que ha hecho hincapié en que se desconoce el alcance, el tiempo o si se aplicarán de forma parcial, aunque ha añadido que "ahora parece que reculan, no sabemos bien con respecto a qué".

Mazón se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios en Benidorm, preguntado por el Real Decreto-Ley sobre eficiencia energética aprobado por el Gobierno. A su juicio, "no saber nada hace muy difícil que nuestros comercios, nuestras pymes y autónomos puedan prever soluciones, puedan tomar medidas para poder adaptarse. Es muy difícil adaptarse a lo que uno no sabe y lo que no se negocia con el resto de administraciones".

En esta línea, ha reprochado el ejecutivo central que el resto de instituciones y administraciones "también podíamos haber colaborado". Como ejemplo, ha afirmado que la Diputación de Alicante está trabajando en su propio plan de ahorro energético, con "diálogo" con todos los sectores y entidades afectadas.

"Cuando la Diputación Provincial de Alicante pone en marcha medidas de ahorro energético, lo trabaja con los ayuntamientos, con el resto de partidos políticos, pero es que el Gobierno de España ni ha convocado al Partido Popular, ni ha convocado a otros partidos ni ha convocado a las administraciones autonómicas, provinciales o locales", ha remarcado.

"Si encima lo haces sin tener un diálogo, acuerdo o consenso con los afectados, que son mucho comercio, mucha industria, mucha pyme, mucho autónomo, pues es muy difícil que las cosas puedan salir bien ante esta falta de previsión. Es una actitud, ya digo, algo prepotente, que no ayuda a que podamos tomar las precauciones necesarias. Es una pena una vez más", ha zanjado.