Dani Martín, víctima de un robo, pide ayuda para encontrar un recuerdo de su hermana fallecida: "Tiene mucho valor para mí"

El cantante Dani Martín es un fijo en las redes sociales para contar a sus seguidores todo lo que le sucede, así como sus ya típicas reflexiones. Esta vez ha querido hacer uso de ellas para pedir ayuda tras sufrir un robo de cartera.

El madrileño sorprendió este domingo a sus fans con la publicación de un vídeo en el que contaba lo que le ocurrió el pasado viernes. "Anteayer me robaron la cartera con el DNI, el permiso de conducir, las tarjetas de crédito, la tarjeta de la seguridad social", explicó Martín.

Sin embargo, aunque esas pérdidas pueden suponer un gran disgusto, para él lo importante es otra cosa. "Realmente no valen para nada. No pudieron hacer ningún tipo de pago ni nada", dijo, asegurando que el principal motivo de la denuncia pública es otro.

Por dios, se me parte el alma en mil pedazos viendo estos vídeos. Le robaron la cartera a Dani Martín, donde había una foto de su hermana con mucho valor sentimental, que aparezca al menos la foto 🙏🏻. @_danielmartin_ 💔 pic.twitter.com/a4a1yS7x4D — Esther Fernández (@EstherFerndez) August 6, 2022

En 2009, el cantante perdió a su hermana cuando esta sufrió un infarto cerebral a los 35 años. Desde entonces, ha hablado de ella, no solo en canciones. Esta vez le ha tocado hacerlo por una razón que no le gustaría: "Es lo que más me duele. Llevaba dentro una foto de mi hermana, preciosa, y me parece que es una putada".

En su intento de recuperar ese emotivo recuerdo, Dani Martín ha lanzado un mensaje pidiendo ayuda: "Si a alguien se le ocurre devolverla porque en realidad no quiere eso para nada, yo sí, tiene mucho valor para mí. Por eso le pediría que lo pensara porque las tarjetas están dadas de baja y si se quiere quedar con el DNI porque le hace ilusión que lo haga, pero me parece asqueroso".