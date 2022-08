María Garralón recuerda a José Luis Fernández, Pancho en 'Verano azul', que está ingresado en un psiquiátrico

Fue una de las series más míticas de la historia de la televisión en España y todavía forma parte del imaginario popular de varias generaciones de televidentes. Se trata de Verano azul.

Una de sus protagonistas, María Garralón, acudió esta semana a un evento en Madrid, y habló sobre la serie, su carrera, y sobre su compañero de reparto, José Luis Fernández, el célebre Pancho.

Fernández, que no tuvo continuidad en el cine ni la televisión y luego probó en la música sin suerte, tuvo problemas de adicciones y ahora está ingresado en un centro psiquiátrico.

"Él ahí sigue y cuando habla con nosotros. Se emociona mucho, nos quiere mucho, y nosotros a él", dijo Garralón este jueves a los medios de comunicación del corazón.

Sobre su papel como Julia, Garralón dijo: "Sigo siendo Julia para el resto de la humanidad, pero bueno, pues muy agradecida a ese personaje y son esos premios que te da la vida".

"En teatro he hecho cosas tan bonitas, pero no han tenido tanta repercusión. Pero de televisión, cualquiera de los personajes que he hecho, he tenido tanto cariño por parte de la gente que sería injusta decir pues éste", añadió.