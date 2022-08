El Gobierno dice que no ha cambiado el decreto de ahorro energético y Madrid pide una reunión ante la "incertidumbre"

Sigue el debate abierto sobre el Real Decreto Ley sobre eficiencia energética aprobado el pasado lunes 1 de agosto. Ante las dudas surgidas, el Ejecutivo ha dicho este sábado que "no se ha modificado, revisado ni flexibilizado" desde su aprobación.

Además, dicen que desde entonces no se ha incorporado ninguna excepción porque "la flexibilidad está en el origen de la norma, desde su concepción más embrionaria".

Tal y como recoge la agencia Servimedia citando a fuentes del Gobierno, el decreto se basa en la legislación laboral vigente, por lo que "ha incluido desde el inicio una norma general con las salvedades que indica la reglamentación que protege a los trabajadores".

Estas mismas fuentes explicaron que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo encuentros en dos ocasiones con los portavoces parlamentarios durante el mes de julio, antes y después del acuerdo en el Consejo de Ministros de Energía en Bruselas.

Además, también dicen que Ribera se ha reunido con los consejeros autonómicos, y que hasta el momento no ha recibido respuesta a su petición de medidas de ahorro energético.

Según estas fuentes, el objetivo del Ministerio es "lograr una sensibilización de la sociedad". "Un grado de diferencia en el termostato supone un ahorro del 7% de energía" y añadieron que "el sentido común se acaba imponiendo".

Además, reiteran que la ley es flexible y proporcional para dar respuesta a diferentes situaciones laborales. "Es obvio que no va a trabajar a la misma temperatura quien está sentado en la oficina de un banco a quien está cocinando en un restaurante", dijeron a Servimedia esas fuentes.

Por ello, desde el Ministerio sostienen que el texto es "absolutamente respetuoso" con la norma que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En lo que se refiere al aislamiento térmico de los locales cerrados, este debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar y según el Gobierno, los establecimientos tendrán hasta el día 30 de septiembre de 2022 para hacerlo.

Estas fuentes gubernamentales explicaron que la ley recoge una limitación de temperaturas y establece que "por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los establecimientos habitables" que estén acondicionados, situados en los edificios y locales destinados a los siguientes usos: administrativo; comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares); y pública concurrencia (culturales, establecimientos de espectáculos y actividades recreativas, restauración y transporte de personas).

Según las fuentes consultadas por Servimedia, en estos casos, la temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción

En el caso de los refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración.

La norma no se aplicará en los lugares en los que, por las condiciones laborales, no sea posible, como colegios, institutos, universidades, guarderías; centros sanitarios y hospitalarios; peluquerías; gimnasios; trenes, aeropuertos, barcos etc.; lavanderías y en las habitaciones de los hoteles.

El decreto ley precisa también, según recuerda el Gobierno, que el horario de apagado de escaparates será desde las 22:00 horas y se aplicará exclusivamente al alumbrado de escaparates y de edificios públicos que a dicha hora estén desocupados, según lo establecido en el propio decreto. Además, no se aplica al alumbrado de monumentos que no sean edificios públicos.

Madrid pide una reunión

Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, ha mandado una carta a la ministra Ribera, en la que pide que convoque una reunión con los consejeros ante las "incertidumbres" que genera el decreto de medidas de ahorro energético.

Martín destaca en la misiva que el objeto de la comisión consultiva convocada para el martes es "resolver posibles dudas sobre la aplicación del artículo 29 del Real Decreto, con medidas que han de entrar en vigor ese mismo día", por lo que "no hay margen de actuación alguno para dar certeza a comerciantes y sectores afectados por las medidas".

Martín sostiene en que la norma "no fue consultada en ningún momento con las comunidades autónomas", y agrega que el decreto aprobado "excede con mucho a la Administración pública, con medidas que afectan a la iniciativa empresarial, como al sector comercial (tiendas, supermercados o grandes almacenes), lugares de pública concurrencia (teatros, cines, auditorios, centros de congresos o salas de exposiciones y similares), establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como a la restauración".

"Ahora convoca la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética, órgano de asesoramiento, y lo hace sin cumplir con la normativa de aplicación, sin recibir a las comunidades; con una antelación mínima de dos días (no son hábiles ni sábado, ni domingo); sin contener el orden del día de la reunión y sin la información sobre los temas, que debiera estar a disposición de los miembros en igual plazo", ha dicho Martín

La consejera recuerda que mientras, los españoles siguen "pagando la factura de la luz más cara de la historia". "Ante la gravedad del asunto y por las incertidumbres que suscita el decreto le solicito, ministra, que convoque a los consejeros competentes en la materia", concluye la carta.

Madrid no es la única comunidad que pide explicaciones. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigió este sábado al Gobierno "diálogo, participación y consenso" con las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los sectores productivos para la implantación del decreto.

Críticas de la oposición

A nivel nacional, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha exigido a Pedro Sánchez, que "abandone su idea de España multinivel al dictado de los que quieren romperla" y "ahorre energía, pero en ceder al chantaje de los independentistas; en su tricefalia de socialistas, podemitas y yolandistas; en marketing para negar la crisis como Zapatero y en mezclar el Gobierno y el partido como si fuera la URSS".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha criticado el plan de ahorro energético del Gobierno por su "improvisación" y ha defendido apostar por la energía nuclear y potenciar "las centrales nucleares".