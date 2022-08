Amador Mohedano visita el museo de Rocío Jurado: "No está Ortega Cano"

Amador Mohedano, mánager de su hermana Rocío Jurado durante décadas, ha desvelado las primeras imágenes del documental con el que ha decidido homenajear a 'La más grande', tal y como informa la revista Semana.

Además, Amador ha visitado el museo dedicado a su hermana, el cual Rocío Carrasco abrió en la localidad gaditana de Chipiona. A pesar de no tener relación con su sobrina, Amador no ha querido dejar de entrar al lugar que recuerda a Rocío Jurado donde "no pudo contenerse" de la emoción, palabras emitidas en el canal de Youtube El Juanjus, donde también verá la luz su docuserie.

"El museo está muy bien. Se ha mantenido el 85% de lo que yo tenía montado. Siempre dije que me faltaban dos meses para terminarlo", ha afirmado emocionado Amador Mohedano tras pasear entre las pertenencias expuestas de su hermana.

Las fotos familiares de Rocío Jurado brillan por su ausencia en el museo y es que su último marido, Ortega Cano, no aparece entre los recuerdos de la cantante. "Falta parte de la historia. No está Ortega Cano, ni sus nietos ni sus hermanos. Deberían de estar", comenta Amador. Tal y como asegura, han quitado las fotos que él mismo ofreció, al igual que faltan algunos vestidos de la artista y un lugar privilegiado para exponer los discos de oro.

Con la falta de imágenes de la vida de Rocío Jurado desde 1995, año en el que se casó con Ortega Cano, el museo de la artista tiene las puertas abiertas a los visitantes desde el pasado 2 de julio. Así, su hija Rocío Carrasco permanece al frente del lugar con el que pretende rendir honor a su madre fallecida.