Bernabé: "No hay duda de que la Comunitat necesita reformular el sistema de financiación pero los pasos son complejos"

Bernabé, en una entrevista concedida a Europa Press, ha manifestado que el Gobierno es "consciente" de esta "necesidad" y se trata de una "realidad" que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "ha puesto de manifiesto y, gracias a ese trabajo, también estamos dando pasos, aunque son complejos".

Así, ha añadido: "Nos hubiera gustado que la reforma fuera más rápida pero si no boicotearan constantemente los partidos de la oposición, todo sería más fácil".

La delegada ha destacado el aumento de dinero para la autonomía con el gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado que la Comunitat recibirá en transferencias del Ejecutivo más de 13.400 millones de euros, un 26 por ciento más respecto al año pasado y dos puntos y medio más que la media de CCAA.

"La política de Puig de poner encima de la mesa el problema valenciano de la financiación ha surtido efecto porque efectivamente el Gobierno ha puesto en marcha toda la maquinaria que tiene que ver con financiación de la Comunitat para intentar mejorarla", ha subrayado.

Y ha insistido: "Vamos a recibir 13.400 millones pero también se va a desbloquear el trámite de financiación autonómica porque el Gobierno ya anunció que iba a atender y a estudiar las alegaciones de las comunidades autónomas".

Bernabé ha reconocido que hay una diferencia "importante" entre lo que recibe un valenciano y otros ciudadanos de otras comunidades autónomas pero también ha recordado que la autonomía partía de una situación "muy mala": "Hemos mejorado en más de 50.000 millones de euros la aportación del Gobierno a la Comunitat desde que dejó de gobernar el PP", ha destacado.

LISTAS

Por otro lado, en relación con las listas electorales del PSPV en la Comunitat Valenciana, ha afirmado que "cuando llegue el momento, se tratarán y se aprobarán en el seno de partido" y ha defendido que la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València y secretaria general de los socialistas de la ciudad es la "mejor" candidata a la Alcaldía del 'cap i casal'.

"Creo que será una magnífica alcaldesa y ha trabajado mucho tiempo para que así lo sea. No tengo la más mínima duda de que será una gran alcaldesa", ha repetido.

TRASVASE Y AGUA

Por otra parte, en relación con el trasvase del Tajo-Segura, ha criticado cómo el PP "ideologiza el agua y lo utiliza como instrumento político". Ha lamentado que cuando los 'populares' estaban en el Ejecutivo, "fueron los únicos que cerraron el trasvase. Si aquí se ha cerrado el Tajo-Segura ha sido con el PP".

Ante ello, ha pedido "sacar temas tan importantes de las armas políticas. El agua no puede ser un arma política. Del agua dependemos muchísimos valencianos y el sector de la agricultura", ha afirmado.

A su juicio, tienen que trabajar por garantizar los recursos materiales "siempre" e invertir en modernización de regadíos "con innovación" para mejorar la capacidad de los caudales y que el agua pueda llegar a la agricultura y al consumo.

"Lo hicimos cuando gobernábamos con José Luis Rodríguez Zapatero poniendo desaladoras y ahora hemos invertido más de 700 millones en modernización de regadíos y estamos trabajando con los regantes y con el Plan Hidrológico Nacional", ha matizado.

La delegada, preguntada por si se prevé restricciones de agua en la Comunitat Valenciana así como han anunciado otras autonomías o ciudades, ha manifestado que "no". "De momento no tenemos nada encima de la mesa. De momento no se estudia ni se prevé", ha aseverado.

DESCENTRALIZAR EL PAÍS

Por último, Bernabé se muestra partidaria, al igual que el 'president', de descentralizar el país: "Es un criterio muy acertado", ha indicado.

"Hemos visto ya algún ejemplo de esa voluntad de descentralización por parte del Gobierno de España y Benidorm (Alicante) va a contar con el Centro Estatal de Inteligencia Turística. Será aquí donde tenga su sede, con una apuesta clara y decidida del Ejecutivo por el territorio valenciano", ha subrayado.