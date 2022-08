Denuncia un pinchazo en un pub de León y el análisis revela que era la picadura de un insecto

El pánico por la supuesta oleada de pinchazos a chicas jóvenes en zonas de ocio nocturno en España no parece tener fin. No dejan de reportarse casos a lo largo y ancho de todo el país, aunque no existen denuncias por agresiones sexuales y solo en un caso se encontró una sustancia estupefaciente en el organismo de la denunciante.

Uno de los últimos casos se produjo en León, donde una joven de 20 años denunció haber recibido un pinchazo en un bar de la zona del Húmedo, en la capital leonesa, que según recoge el Diario de León, todo apunta a que fue la picadura de un insecto.

Según este rotativo, la chica notó un fuerte escozor cuando se encontraba con sus amigas en un pub de la calle La Paloma. Por ello, a eso de las 2:30 de la madrugada, avisó a la Policía Local, que a su vez dio parte a la Nacional, que activó un protocolo que llevó a la joven al Hospital de León.

La chica, que también había avisado a su padre, decía sufrir un leve dolor de cabeza, pero no había perdido la consciencia en ningún momento ni había sido víctima de ninguna agresión sexual.

Los primeros análisis, según el Diario de León, apuntan a que la joven sufrió una picadura de un insecto y queda casi descartado que se tratara del resultado de alguna actividad delictiva.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó este viernes a 60 las denuncias que ya analizan las Fuerzas de Seguridad con el objetivo de determinar "qué hay detrás": si se trata de un fenómeno de sumisión química para cometer un delito o si lo que se persigue es crear una "sensación de inseguridad".

Grande-Marlaska garantizó en una entrevista en el programa La hora de La 1', de TVE, que los diferentes cuerpos policiales trabajan coordinados para "concretar y comprobar" si esos pinchazos buscan "la inoculación de sustancias tóxicas" para someter a la víctima y cometer un delito, fundamentalmente de carácter sexual.