Así es la regla 'BURL' que te revela si debes comprar o alquilar una casa

Las personas que buscan una vivienda habitual se suelen encontrar en la disyuntiva de si hacerlo a través del alquiler o de la compra.

El portal especializado en vivienda Idealista recoge la opinión del experto inmobiliario Sam Dogen, que trabajó durante años en banca de inversión y es escritor de varios libros sobre finanzas personales.

Dogen recomienda utilizar la regla 'BURL', que son las siglas en inglés de la frase "compra utilidad, alquila lujo". Según esta teoría, la utilidad son las cosas que necesitas absolutamente, con muy poco espacio sin utilizar.

En cambio, según Sam Dogen, el lujo es algo que va más allá de lo que necesitas, como por ejemplo, un tercer dormitorio vacío, una enorme terraza o un patio con piscina.

Según Dogen, la regla BURL te ayuda a ver que el verdadero coste de vivir en una casa propia no es sólo el dinero que te has gastado para vivir en ella, sino que es el coste de oportunidad de no alquilarla a precio de mercado.

Sam Dogen resume que el debate entre 'alquilar o comprar' se reduce a esto: "Si tienes el dinero para el pago inicial de una vivienda de lujo y quieres evitar el despilfarro económico, compra y vive en esta propiedad sólo si estarías dispuesto a pagar su alquiler de mercado".

"Si quieres vivir en una casa de alto standing, pero no tienes dinero para el pago inicial, puedes estar tranquilo como inquilino sabiendo que estás obteniendo un mejor rendimiento por esta alquilada que comprada", concluye.