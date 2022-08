Las heces de los perros, un indicador de si están sanos y cuándo preocuparnos

Como dueños responsables de nuestros perros, debemos recoger las heces de éstos cuando las realizan en la vía pública o en parques y evitar así ensuciar nuestro entorno. Además, aunque esto no lo hace todo el mundo, también nos puede servir para identificar si nuestro peludo tiene algún problema de salud. ¿Alguna vez te has parado a observar cómo son las cacas de tu perro?

Los veterinarios evalúan cuatro parámetros para determinar si las heces de los canes son saludables o no: el color, la consistencia, la homogeneidad y la presencia o no de revestimiento. Ana Ramírez, directora técnica veterinaria de Kivet, la red de centros veterinarios de Kiwoko, lo explica en profundidad.

"El color adecuado para las heces de un perro es el color marrón oscuro, similar al color del chocolate y en cuanto a la consistencia, debe ser firme, ya que si no estará indicando que los intestinos lo llevan a cabo la absorción adecuada", detalla. "Si las heces son excesivamente compatas podría indicar deshidratación".

En cuanto a la homogeneidad, "su aspecto debe ser uniforme y no presentar rastro de parásitos, cuerpos extraños o pelos", comenta. "La presencia o no de revestimiento de la defecación puede ser una prueba de que algo le pasa a nuestro peludo, debe ser lisa y no contar con restos de moco o similar, así como presencia de sangre", añade.

Cuándo debemos preocuparnos

"El hecho de que varíe cualquiera de los parámetros mencionados puede indicar que nuestro perrete está sufriendo alguna alteración en su intestino", expresa la veterinaria. "Por ejemplo, si las heces de tu perro presentan puntos blancos puede ser debido a la presencia de huevos o fragmentos de gusanos, ya que los parásitos internos, a menudo, son eliminados a través de las deposiciones, por lo que es el momento perfecto para detectarlo".

Por otro lado, si las heces de nuestro perro son verde, podría deberse a "que han ingerido demasiada hierba"; que pueden "tener un parásito de cualquier tipo", entre los que se encuentra la giardia; o que "padezca algún tipo de alergia o reacción a ciertos alimentos que componen su dieta".

"Existen numerosas alteraciones que podemos detectar a través de las heces de nuestros perros"

"En cambio, si son blancas, pueden indicar que el can está ingiriendo una dieta con demasiado calcio, especialmente en el caso de las dietas BARF, que a menudo incluye huesos", explica Ramírez. "Si son muy duras, considerando también la consistencia de la defecación, puede deberse a un estreñimiento y un posible caso de dieta no equilibrada o falta de fibra".

Qué problemas de salud podemos detectar

Existen numerosas alteraciones que podemos detectar a través de las heces de nuestros perros. "Cuando la caca de nuestro perro es negra, ya sea líquida o consistente, puede indicar la presencia de sangre en la parte superior del tracto gastrointestinal del perro, lo que podría deberse a una úlcera gástrica, así como a una dieta demasiado rica en carne y, en concreto, hígado", detalla la veterinaria.

"El parásito Giardia, una ameba que habita en medios acuosos responsable de cuadros diarreicos, es oro problema de salud que podríamos detectar a tiempo si nos fijamos, con detalle, en las defecaciones de nuestro peludo", comenta Ramírez. "Este parásito, que infecta el tracto digestivo de los animales, causa diarrea como síntoma principal. Para saber si las sospechas pueden ser ciertas, recomendamos estar atentos a una posible pérdida de peso o apetito, o a la presencia de vómitos".

Por otro lado, cuando la caca de nuestro perro presenta una mucosidad exterior conviene también estar alerta. "Puede ser transparente, amarilla o con una textura parecida a la gelatina y puede ser un claro indicativo de irritación y daño en la mucosa intestinal, presencia de parásitos, de una alergia alimentaria o del síndrome del intestino irritable", advierte Ramírez.

"También, si notamos un tono grisáceo, podría indicar que la vesícula biliar, el páncreas o el hígado padecen algún tipo de trastorno como es la obstrucción del conducto biliar, una insuficiencia exocrina o problemas de hígado", añade.

Ante estas situaciones, la veterinaria recomienda permanecer atento y vigilar la frecuencia y cantidad de deposiciones de nuestro animal y, ante cualquier síntoma anómalo, acudir a un experto veterinario ante cualquier síntoma anómalo con el fin de prevenir cualquier patología más o menos importante.

"Resaltar que no siempre que observemos cambios en las defecaciones de nuestro perro significa que algo grave ocurre. A veces se tratan de leves trastornos gastrointestinales, como nos puede ocurrir también a los humanos", concluye Ramírez.