Bienestar animal, por ley

Décadas llevamos muchos esperando un ley nacional que proteja a los animales. Y parece que, tras algún que otro amago frustrado, esa ley va a llegar. Esta semana, en el último Consejo de Ministros del curso, la norma impulsada por el ministerio de Belarra ha dado un paso más, uno importante. Que esta ley a punto de salir de cuentas responda a todas las expectativas idealizadas por tantos es imposible; que no cree descontento en un buen puñado de afectados, también. Lo sabíamos desde el principio. Igual que sabemos que ni la norma más ejemplar escapa al difícil reto de su implantación eficaz y cumplimiento.

A los animales les van a ayudar las leyes, por supuesto, son mimbres imprescindibles para tejer protección animal, pero ese bienestar animal que tanto deseamos no va a llegar por solo ley. No vale aquello de legisla y échate a dormir. Sin recursos, sin un esfuerzo continuado por formar, por perseguir y por educar, los avances serán pírricos. Y no estoy hablando solo de las administraciones públicas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, me refiero a toda la sociedad. El esfuerzo tiene que ser conjunto. Todos a una, por ley y porque la empatía y la bondad deberían regir antes que cualquier norma.