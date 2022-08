La gente que se ríe con el móvil por la calle ilumina más que las farolas, tiene un cierto efecto de contagio y alegra el paisaje. La gente que se ríe cuando mira al móvil nos recuerda que somos seres sociales, que lo bueno se comparte y que todos añoramos la felicidad. Somos adictos, ya lo hemos dicho. Miramos el teléfono muchas veces a lo largo del día y tendemos a utilizar mal la tecnología. Ya nos hemos fustigado bastante y lo seguiremos haciendo. Hoy toca observar lo positivo sin que sirva de precedente.

Cuando me cruzo con una persona que se ríe o que sonríe al mirar el móvil me entran ganas de utilizar esa frase típica de los profesores: “cuéntanos de qué te ríes para que nos riamos todos”. Me quedo con las ganas de saber qué es lo que tiene tanta gracia o qué es lo que hace a esa persona tan feliz. Sería un buen experimento social ir parando a las personas que se ríen con el móvil por la calle y pedirles que compartan su experiencia.

Si van por la calle, en el bus o en el metro y reciben algún mensaje gracioso, rían sin pudor.

Los dentistas y psicólogos hablan de la importancia de la sonrisa: credibilidad, atractivo, carisma, confianza, accesibilidad, mejoras físicas como liberar tensiones y liberarte de los nervios y las malas sensaciones. La gente que se ríe por la calle mientras mira el móvil nos está haciendo un gran regalo. Un estudio realizado en 1924 por el psicólogo estadounidense Carney Landis mostró que sonreír es una reacción natural y que se puede dar en situaciones agradables y también en desagradables. El mismo estudio dice que existen diecinueve tipos de sonrisa y que solo seis de ellos son de felicidad real. Así que la gente que se ríe con el móvil por la calle es gente elegida.

La gente que se ríe con el móvil por la calle tiene algo de esas personas que sueltan una carcajada cuando están leyendo o de esos familiares que se ríen mientras ven la tele cuando tú estás en otra habitación. Te gustaría entender qué les pasa, quieres participar de la fiesta pero, por lo general, no es fácil que puedas reírte con ellos. No es tu momento. Así que ya lo saben. Si van por la calle, en el bus o en el metro y reciben algún mensaje gracioso, rían sin pudor. Quizá le están alegrando la vida a alguien que lo necesita.