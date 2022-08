Ana Luque, en 'El programa del verano': "He ido a 'Supervivientes' por mí, no por ser amiga de Olga Moreno"

Desde que Ana Luque se sentó en el plató de Supervivientes para defender a su amiga, Olga Moreno, durante su participación en el reality, los espectadores se vieron cautivados por su espontaneidad. Por ello, la dirección del concurso decidió que Luque debía participar en la edición de 2022.

Este viernes, el Club Social de El programa del verano ha contado con Ana Luque entre sus invitados. La mujer ha comentado algunos de sus mejores momentos de su estancia en los Cayos Cochinos. Así, la andaluza no ha dudado en destacar que las palabras de la madre de Ignacio de Borbón supusieron un duro golpe para ella.

Asimismo, ha señalado que, pese a las constantes broncas con algunos de sus compañeros, se lleva "muy bien" con todos ellos. Además, ha hecho una mención especial a Alejandro y a Nacho Palau, de quien ha destacado que es una de las personas que se lleva del concurso.

Respecto a su polémica con Olga Moreno, Ana ha destacado que, cuando fue expulsada del concurso por la audiencia, pensó que no contaba con el apoyo de la gente. Sin embargo, al salir, se dio cuenta de que no era así: "Me ha faltado defensa fuera porque me he dado cuenta de que la audiencia me quiere".

Pese a esto, Ana ha apuntado que le gustaría poder aclarar todo con Olga, con quien ha hablado por Whatsapp. No obstante, Antonio Rossi le ha recordado que, quizá, el enfado de la empresaria llegase a raíz de que Luque diera una exclusiva sin consultarle. Ante esto, la mujer ha destacado que "Olga también ha hecho muchas portadas y nunca me lo ha dicho".

Por su parte, Isabel Rábago ha apagado las ilusiones de Ana Luque al exponer que Olga Moreno no tendría, al menos de momento, ninguna intención de hablar con la que ha sido su mejor amiga: "Te tiene en cuarentena".

Finalmente, Ana ha apuntado que ella no le debe nada a Olga, en lo que se refiere a su relevancia en el plano social: "Yo creo que he ido a la isla por Ana Luque, no por ser amiga de Olga". Un comentario que ha supuesto que Rábago responda que Ana saltó a los platós por defender a la sevillana.