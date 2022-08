¡Tres en uno! El accesorio playero que necesitas para no ir cargado a la playa este verano es nevera, silla y bolsa

Hay personas que van a la playa demasiado cargadas. La sombrilla, las toallas, las sillas, la mesa, la comida (¡en nevera, claro!) y mil cosas más. En resumen, todo lo necesario para pasar un día de relax y diversión sin tener que abandonar el sitio en la arena. Pero… y si no hiciera falta ir tan cargado. Esto es posible con un objeto tres en uno: silla, nevera y bolsa para la playa. ¿Existe? Sí, y nos ayuda a no llevar tres bártulos distintos. Si no lo conocías, sigue leyendo, de esta forma nunca más tendrás que sentarte encima de la nevera portátil de toda la vida y bollar su tapa.

En sus múltiples bolsillos te cabrán los objetos que necesites llevar a la arena como el móvil, las llaves del coche, los auriculares o tu novela favorita para leer bajo la sombrilla. Además, toda tu comida y bebida se mantendrá fría, gracias a esta nevera, y te podrás sentar encima de ella ¡sin dañarla!, porque incorpora un taburete. Olvídate de utilizar la nevera rígida como un asiento más y pásate al lado cómodo, seguro y versátil. Así es la silla plegable, mochila refrigerador y bolsa de picnic de la marca Zology.

¡Tu aliado perfecto para las tardes en la playa! Amazon

Además, podrás transportar este tres en uno con facilidad, ya que posee una cómoda correa para el hombro con un diseño ergonómico que brinda estabilidad, es más cómodo y reduce el peso de la nevera. Por último, ¡tiene hasta una capa impermeable!

