El pasado jueves, Espejo público daba voz a la indignación de los vecinos de Parla, que se quejaban de la presencia de un okupa en el local de una sucursal bancaria que ya no está operativa. La portavoz de los afectados destacó que Juan José Ballesta, 'El Bola', había acudido al lugar para apoyar al delincuente.

Ante este dato, el matinal aseguró que se pondría en contacto con el artista para descubrir cuál es la relación que le une a Gael, el okupa. Así, el delincuente ha confesado que es muy amigo de la hermana de Ballesta y que, además, también tiene en su agenda a otros personajes relevantes del panorama social de nuestro país.

El hombre ha agregado que su okupación no es ilegal: "Hay un vacío legal en España y me estoy aprovechando de ese vacío. Sé un poco de leyes". De la misma manera, ha destacado: "Todo el mundo tiene derecho a una vivienda y un trabajo, ¿qué hago, me pongo a robar?".

Además, Gael ha apuntado que ha organizado una fiesta en el local. El evento, que tendrá lugar este viernes, contará, según el okupa, con la presencia de varias personas influyentes. Así, ha asegurado que 'El Bola' acudiría a la celebración.

Juan José Ballesta, que estaba viendo el matinal en directo, ha accedido a intervenir en el matinal para aclarar que no va a ir a la fiesta: "Gael es amigo mío, de mi hermana y de mi madre. Como amigo, siempre estaré a su lado. Lo que haga es su problema".

Por su parte, Gael ha asegurado que "el mayor riesgo que hay ahora en este país es impedirme hacer esta fiesta. Si no me permiten hacerla, voy a hacer una manifestación". Incluso, el okupa ha señalado que avisará a más amigos influyentes: "Tengo amigos futbolistas, cantantes... Soy amigo de Borja Mayoral".

Finalmente, los colaboradores de Espejo público han pedido a las autoridades que actúen contra el okupa que, además, ha asegurado que en su fiesta habrá menores de edad.