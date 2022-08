Las chanclas que han conquistado a más de 29.000 usuarios de Amazon son Havaianas, están en 15 colores y tienen rebaja del 50%

Tenemos que reconocer que la ropa de verano nos apasiona: es ligera, fresquita para sobrellevar las altas temperaturas y vistosa. Además, al contrario que el invierno, basta con una sola prenda para estar listos. Eso sí, aunque las rebajas nos animan a incluir alguna novedad en nuestro vestidor, somos conscientes de que la temporada estival es muy corta y que, cuando llega septiembre, siempre tenemos la sensación de no haberle sacado el máximo partido a todas las prendas. Claro que, si hablamos de moda swimwear ahí sí que podemos decir que la hemos aprovechado al máximo en las jornadas de playa, piscina y excursiones al aire libre que terminan con un baño en plena naturaleza.

Así, los bañadores y bikinis se convierten en el uniforme general del verano y es que nos encanta pasarnos el día con estas prendas, puesto que son sinónimo de vacaciones, relajación y buen tiempo. Junto a ellos, las inseparables chanclas se convierten en el calzado comodín para casi todo: para bajar a la playa, para ir a por el pan, para tomar una bebida en el chiringuito... De hecho, no hay quien no combine sus outfits estivales con este calzado cómodo, aunque, eso sí, no apto para grandes caminatas.

Dado el abundante uso que les damos esta temporada, nuestra recomendación es contar con varios modelos por si alguno se rompe o le ha llegado la hora de jubilarse. En Amazon, el más vendido es el Brasil, de Havaianas, una propuesta unisex, disponible en más de 15 colores y que ya ha conquistado a más de 29.000 usuarios. Además, algunos de sus modelos tienen ahora hasta un 50% de descuento y pueden ser tuyos desde 9 euros. Este diseño también está disponible en la web oficial de Havaianas por 25,99 euros, un precio que se mantiene para todas las tallas y colores.

Algunos de los colores del modelo unisex Brasil de Havaianas. Amazon / 20deCompras

Además de su comodidad (gracias al material sintético y a la suela de caucho de un centímetro), lo que más nos ha gustado (a nosotros y a los 29.000 usuarios que ya los han probado) es su variedad de colores, puesto que hay más de 15 para que escojamos el que más nos gusta (negro, rosa, navy blue, morado...) Eso sí, de esta preferencia y de la talla escogida dependerá el precio final, como es habitual en Amazon. Pero, para asegurarte de que es el mejor modelo para ti, el gigante del comercio online tiene disponible en este producto el servicio prueba primero, paga después, en el que solo abonarás el precio una vez haya verificado que te quedan como un guante.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.