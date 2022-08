Krystian, en 'First Dates': "Las grandes ciudades me ponen enfermo"

La cita entre Krystian y Emmanuele en First dates subió muchos altibajos a lo largo de la noche. En unos momentos parecía que iban a acabar juntos, pero en otros, todo indicaba que no quedarían nunca más.

El primero en llegar fue el italiano: "Soy un apasionado de la moda y la música, me he formado en ambos campos y siempre estoy cantando, aunque muchas veces no me doy cuenta", afirmó el comensal.

"Soy Impulsivo, intenso y un poco alocado. A veces no me reconozco ni yo", comentó en su presentación el manresano. "Aunque mi fachada es un poco darks, por dentro hay chichilla blanda”, añadió.

Los nervios fueron los grandes protagonistas de la cena, y uno de los temas de los que hablaron para tranquilizarse fue de sus gustos musicales: "He estudiado Música y me gustan muchos géneros", comentó Emmanuele.

Krystian y Emmanuele en 'First dates'. MEDIASET

Krystian, por su parte, sorprendió a su cita cuando le dijo que "yo soy más de música electrónica y metal, mi cantante favorito es Marilyn Manson".

El italiano se quedó sin palabras y solo pudo decir: "Jamás se habría imaginado que un chico gay tuviera a Manson entre sus favoritos, prefiero a Ariana Grande", aseguró.

Otro de los temas en los que no coincidieron fue en los lugares donde vivir. El manresano admitió que "las grandes ciudades me ponen enfermo, me estreso".

"Cuando llegué a Madrid para venir a la cita, al salir de la estación me sentí como un animalillo en apuros", reconoció Krystian. Pero Emmanuele le dijo que "para mí es lo contrario, soy más de ciudad".

Al final, pese a todas sus diferencias, Krystian sí que quiso tener una segunda cita con Emmanuele: "Aunque es un chico de ciudad y tengamos cosas en las que no nos parezcamos".

El italiano, por su parte, también quiso volver a quedar con el manresano porque "me ha dado morbo y es guapo". Al escucharle, Krystian le prometió que iría a Barcelona a verle: "Haré el esfuerzo".