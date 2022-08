Mediaset revela pistas del segundo concursante de 'Pesadilla en el Paraíso'

Mediaset ha anunciado este jueves las primeras pistas sobre el próximo concursante confirmado de Pesadilla en el Paraíso, el nuevo reality que se estrenará el próximo mes de septiembre en Telecinco, y que estará presentado por dos figuras habituales: Carlos Sobera y Lara Álvarez.

Unas horas después de confirmarse la participación de Pipi Estrada, el primer participante de los 16 que figuran en la lista, la cadena ha revelado que el segundo nombre es "un amante de la naturaleza".

El grupo de comunicación ha publicado una carta escrita por el aspirante, que avanza: "Querida familia. Me marcho a El Paraíso dejando cuentas pendientes, pero merezco empezar de cero".

Un segundo granjero llega a #PesadillaEnElParaíso! 🐄 ¿De quién se trata? 🧐 ¡Tenemos su CARTA DE DESPEDIDA antes de marcharse! 📜 Y tiene muchas pistas escondidas... 👀



¿Quién será? Descubre su identidad, MAÑANA, en @DeluxeSabado ⭐️https://t.co/9Ejv4kAFuZ pic.twitter.com/aYfQw1uAYN — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) August 4, 2022

"¡Estoy deseando llegar! ¡Ya sabéis que me encanta la naturaleza! Espero que estéis orgullosos de mí, si soy capataz, dirigiendo negocios no me va nada mal, ¿eh? Os echaré de menos", rezan las últimas líneas de la misiva.

La identidad del segundo concursante será desvelada este viernes, 5 de agosto, en Viernes Deluxe. Hasta entonces habrá que esperar para saber quién competirá contra Estrada.

Mediaset ha optado por repetir la estrategia que ha desarrollado con programas como Gran Hermano o Supervivientes, compartiendo un goteo de nombres a medida que se acerca la fecha de estreno del reality, mejorando, así, su promoción.