Ortega Cano se encuentra al límite. Sus idas y venidas con Ana María Aldón, su mujer, le están volviendo cada vez más inestable. No solo se está enfrentando a la prensa, sino también a su familia. La relación en el matrimonio es tensa, y nadie parece querer dar su brazo a torcer.

En el entorno del torero estarían muy preocupados por el estado de salud de Ortega Cano y Pipi Estrada ha querido ir un poco más allá. "José Ortega Cano lleva varios días con tratamiento profesional", ha asegurado uno de los colaboradores más recientes de Sálvame.

"Me dice esta fuente que Ortega le ha pedido que no se separe de él a Ana María de todas las maneras. Le ha dicho: 'me quedo vacío. Hazlo por la personita que tenemos en común'", ha afirmado Pipi Estrada.

"Ante todo eso, Ana María se muestra inflexible. No escucha. Entonces, Ortega ha caído en depresión". Kike Calleja, reportero del programa, ha podido hablar con el torero y con su entorno, y ha confirmado las palabras de Pipi. "Ortega está muy quemado, está destrozado. No tiene ganas de nada. Está lesionado y tiene una úlcera".