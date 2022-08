Adela González y María Patiño aparecen en 'Sálvame' vestidas de Marilyn Monroe como homenaje en el 60º aniversario de su muerte

Se cumplen 60 años desde la trágica muerte de un icono: Marilyn Monroe. La actriz no solo se convirtió en leyenda en viva, sino que después de seis décadas sigue siendo un icono cultural que trasciende todo.

Y desde Sálvame han querido rendirle un homenaje a la estrella de cine a su particular forma. Adela González y María Patiño se han disfrazado de Marilyn, recreando dos de sus estilismos más famosos: su vestido rosa mientras cantaba la canción Diamonds are a girl's best friend; y su vestido blanco de la película de Billy Wilder La tentación vive arriba.

Kiko Hernández ha presentado a las dos ante los aplausos del público, y ha preguntado a 'Marilyn Patiño' sobre si el icono de cine vendría a Sálvame de haber compartido época. María Patiño lo tiene claro.

"Visitaría Sálvame. Era una mujer muy adelantada a la época. No tenía ningún tipo de prejuicios. Era mucho más que un icono sexy. Por todo eso, formaría parte de esta plantilla", ha dicho la periodista.

@maria_patino se convierte en Marylin Patiño, homenajeando a la rubia más famosa del cine en el 60 aniversario de su muerte. #YoVeoSálvame pic.twitter.com/iKnabXyqaF — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ (@dothebambi_) August 4, 2022

Hay que amarla sí o sí 😍😍 #yoveosalvame pic.twitter.com/w9OedRrf9l — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) August 4, 2022

Adela González, por su parte, ha visto claro que Marilyn "se haría un polígrafo porque tendría que contar tantas cosas".