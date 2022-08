Soraya explica por qué el ombligo de su hija Olivia está extrañamente abultado

La cantante Soraya Arnelas ha desvelado cuál es la dolencia que padece su hija Olivia, de tan solo diez meses. Se trata de una herencia genética, ya que tanto ella como el abuelo de la niña también la han tenido: es una hernia umbilical.

"Nació con una hernia, como su abuelo Paco y como yo", ha dicho la artista en Instagram, añadiendo que esa fue "una de las razones" por las que le adelantaron el parto. "Se me salió por completo (el ombligo) y parecía que no tenía", ha relatado.

Los médicos le han dicho que no hay motivo para una intervención urgente si no le duele y no cambia de color. "Se la van controlando y de momento no queda otra que esperar", ha dicho Arnelas.

También ha explicado que el pediatra les mandó "un cinturón especial para poder ayudar al ombligo a meterse", pero la niña estaba "muy molesta" y lloraba. "Le intentamos poner la técnica de las abuelas de la moneda en el ombligo con una cinta, pero le hacía daño", afirma.

Si el ombligo no vuelve a su estado original, Olivia tendrá que pasar por el quirófano, pero no antes de los tres años, que es cuando se permite poner anestesia a los niños por primera vez.