El doctor Amor en TikTok

Está proliferando mucho en algunas redes sociales como TikTok la figura de un tipo que te enseña a ligar. Esta corriente didáctica está orientada sobre todo a los hombres que son, por lo visto, los que más esfuerzo deben poner en el arte de la seducción y los que más desorientados andan en los últimos tiempos. Los documentales de animales de la televisión avalan esta tesis elemental.

El doctor Amor no acaba de marcharse. El culebrón argentino de los noventa, la canción de los Sencillos, una cuenta de Twitter que ofrece consejos, unos jóvenes en Youtube que hablan sin tapujos, una película de pingüinos, una sección de apaños de un programa de Kiss FM, una novela publicada en el 2016, una casa de citas colombiana que se anuncia como si fuera una clínica y muchas otras iniciativas toman este nombre conscientes de que tienen su mercado.

Dentro de los gurús de TikTok en este ámbito, existen diferentes perfiles que van desde el más sensible, educado y respetuoso hasta el que predica la técnica del desprecio y el desdén para conseguir su objetivo. Este tipo de gurús utilizan conceptos muy interesantes como el de energía masculina para explicar ciertas conductas y necesidades que tiene el hombre a la hora de relacionarse. La idea de la insistencia, de la importancia del estatus del varón, la noción de hipergamia y sus consecuencias y el concepto de “mujeres buscando validación” son ideas interesantes que pueden dar origen a muchos debates.

Hay expertos en la técnica de ligar dentro y fuera de la red. Los de fuera han existido siempre y los de dentro tienen algunos vicios propios del marketing digital que producen cierto miedo: mucha sistematización, un trabajo más ordenado y extensivo, técnicas de escritura orientadas a la venta, embudos de conversión con sus etapas bien medidas, creación de anuncios, experiencia de cliente, informes analíticos, auditorías y postventa. El que no liga es porque no quiere. ¿Y las chicas no opinan sobre esto? Hacen un poco de todo, pero no se preocupan tanto. Algunas, armadas de paciencia, tratan de echar una mano y dan algunas pistas y otras se dedican a contar citas desastrosas que han tenido, que no dejan de ser pistas también. Otro día hablaremos de ellas.