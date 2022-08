'El programa del verano' habla con Conchi, hermana de Ortega Cano: "El tiempo pone a cada uno en su sitio"

Los rumores de crisis en el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón no dejan de crecer. Este jueves, El programa del verano ha emitido la conversación que han podido mantener con Conchi Ortega, hermana del diestro.

La mujer no ha podido ocultar su preocupación durante la llamada telefónica con la colaboradora del Club Social. "Le noto decaído", ha manifestado. "Nosotros tenemos todos nuestra preocupación porque no es igual tener a tu hermano, que le vaya bien con su pareja, a que le vaya de esta manera", ha señalado Conchi.

De la misma manera, la mujer ha hecho referencia a las duras declaraciones que Gema Aldón, hija de la diseñadora, hizo en Sábado Deluxe, donde criticó tajantemente el trato que recibía Ana María por parte de los Ortega.

"Lo he pasado muy mal. No es normal, me puso de mala persona", ha asegurado la mujer que, además, ha explicado que ella no le ha hecho nada a Gema Aldón: "Aquí no hay otra cosa mejor que el tiempo. El tiempo es el que pone a cada uno en su sitio".

Finalmente, Conchi Ortega ha apuntado que no puede "solucionar" el estado anímico de Ana María: "Yo también tengo mis problemas". Por su parte, los colaboradores del matinal han resaltado que, tras escuchar a la hermana del diestro, se puede suponer que la relación entre Ortega Cano y la diseñadora está terminada y no tiene solución.