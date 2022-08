La rapera Sara Socas habla sobre la salud mental en su nuevo tema 'No le des al coco'

Cada vez son más los artistas comprometidos con temas de gran importancia como la salud mental. Esta vez es la tinerfeña Sara Socas la que ha optado por dar la visibilidad que merece con su nuevo tema, No le des al coco, en el que pone el foco en la necesidad de pedir ayuda profesional para identificar y tratar sus trastornos.

Se trata de una canción que forma parte del proyecto desarrollado por la boutique creativa PINK para la FAD Juventud y Fundación Mutua Madrileña. Esta iniciativa surgió al conocer los resultados del último barómetro del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD, el cual revelaba que el 56,4% de las personas entre 15 y 29 años cree haber sufrido problemas de salud mental. Además, el 49% no pidió ayuda profesional.

Martín Polonsky y Jesús Molina, los líderes creativos del proyecto, aseguran que "la elección de Sara Socas no ha sido banal", puesto que han "apostado por utilizar la fuerza y la afinidad que este target tiene con géneros como el rap y el hip hop" para que el mensaje llegue a los jóvenes.

El tema ha sido escrito por Socas, quien hizo historia en el freestyle tras convertirse en la primera mujer en ascender a la FMS, la liga más importante en castellano. Se ha basado en un texto creado por PINK.

"No es lo mismo estar solo que ser solitario, lo segundo es una opción lo primero es un calvario. Pide ayuda cuando sea necesario, tu mente es tu amiga, no tu adversario" o "Es normal sentir que no puedes con todo, la mente es la cárcel donde el alma se ahoga. En el viaje de la vida, no estarás solo, la esperanza es el cuchillo que corta la soga", son algunas de los versos más destacados.

La propia rapera se ha mostrado muy orgullosa por "poder dar voz de una manera tan natural a algo" que ha vivido " en primera persona". Sin embargo, confiesa que sintió "un poco de miedo de no reflejar bien el mensaje".

La campaña se estrena este jueves y se puede seguir en redes sociales como Tiktok, YouTube e Instagram. Además, el tema también está disponible en el perfil de Spotify de Sara Socas. Esta también ha grabado varios vídeos en los que cuenta su experiencia sobre los problemas de salud mental.