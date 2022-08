Pillan a Isaac, de 'La isla de las tentaciones', besándose a la vez con dos compañeras de un reality colombiano en el que participó

El televisivo Isaac Torres, exconcursante de La isla de las tentaciones ha continuado con su carrera como participante de realities y lo ha hecho esta vez en Colombia, donde fue uno de los miembros del elenco de un formato llamado La venganza de los ex VIP.

Aún no se sabe qué pasó en el reality, que ya se ha acabado de grabar, pero sí que Isaac salió de allí con mucha complicidad con al menos dos de sus compañeras de programa, con las que fue visto besándose, los tres a la vez, en una discoteca colombiana, algo que recogió en unas imágenes la cuenta Chisme Shore.

Las compañeras de reality con las que se besó son Michelle Lando, una influencer con muchos seguidores tanto en Instagram como en TikTok, y Leslie Gallardo, exconcursante de Acapulco Shore.

Si Isaac tiene algo más con alguna de ellas o si el beso fue pura frivolidad es algo que no se ha confirmado, aunque hay fans que han especulado con la posibilidad de que el español sí tenga algo más serio con Leslie Gallardo, algo que han deducido por indicios y coincidencias en el contenido que tanto Isaac como ella han subido a redes sociales.

Todo esto no ha parecido sentarle bien a la expareja de Isaac y madre de su futura hija Mia, Lucía Sánchez. Aunque parecía que había un cierto acercamiento entre ambos, la vida de Isaac podría haberles enfrentado de nuevo.

De hecho, Lucía subía a su cuenta de Instagram algunas stories en las que decía que estaba llevando cosas a su nueva casa, pero hacía una significativa aclaración: "Preparada para empezar a llevar cositas a nuestra casa. Cuando digo nuestra casa me refiero a Mía, Edu y yo. Quería aclararlo porque os estáis liando", decía refiriéndose a su bebé y a su perro, Edu.